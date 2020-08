నలుగురు మావోయిస్టులు ఎన్ కౌంటర్

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ : సుక్మా జిల్లా పరిధిలోని జగర్గుండా అటవీ ప్రాంతంలో బుధవారం ఉదయం పోలీసులకు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదరుకాల్పుల్లో నలుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. నలుగురు మావోయిస్టులు హతమైన విషయాన్ని బస్తర్‌ ఐజీ పి సుందర్‌ రాజ్‌ ధృవీకరించారు. ఘటనాస్థలి నుంచి పలు ఆయుధాలు, విప్లవ సాహిత్యంతో పాటు మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు ఐజి సుందర్ రాజ్ తెలిపారు. నక్సల్స్ కోసం పోలీసులు కుంబింగ్ చేస్తున్న సమయంలో తారసపడిన మావోయిస్టులు కాల్పులు జరిపారని, దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఎదురుకాల్పులు జరపడంతో నలుగురు మావోయిస్టులు హతమయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనతో మావోయిస్టుల కోసం పోలీసులు భారీ ఎత్తున కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఘటన కారణంగా జగర్గుండా అటవీ ప్రాంత గిరిజనులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

Four naxals killed in an exchange of fire during a joint operation by District Reserve Guard (DRG), 201 battalion CoBRA and 223 battalion CRPF in the forest area of Jagargunda, Sukma district today. Weapons seized from the spot: IG Bastar P Sundarraj (file pic). #Chhattisgarh pic.twitter.com/MF4R4fAkzU

