పుణె: ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మచేసుకున్న విషాద సంఘటన మహారాష్ట్ర పుణెలోని సుఖ్ సాగర్ పరిసరాల్లో చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు దంపతులు ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. వీరి ఆత్మహత్యకు ఆర్థిక ఇబ్బందులే కారణమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. ఒకే ఇంట్లో నలుగురు చనిపోవడంతో స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది. పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సిఉంది.

Four Members of Same Family Commited Suicide in Pune