కుప్పం : చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం చింపనగల్లులో గురువారం విషాదం చోటుచేసుకుంది. చింపనగల్లులో నీటికుంటలో పడి నలుగురు మృత్యువాత పడ్డారు. బట్టలు ఉతికేందుకు వెళ్లి నీటిలో పడిన కీర్తి(6)ని కాపాడేందుకు వెళ్లి ఆమె అక్క హారతి(8), తల్లి రుక్మిణి(32), రుక్మిణి సమీప బంధువు గౌరమ్మ(42) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఉదయం ఇంట్లో నుంచి వెళ్లి రాకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు గాలించారు. వారిని నీటికుంటలో గుర్తించారు. కుటుంబీకుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయాలు నెలకొన్నాయి.

Four members of same family drowned in water at chittoor