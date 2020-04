గాంధీ ఆసుపత్రి ఐసోలేషన్ వార్డులో చికిత్స

హైదరాబాద్ నగరంలో కరోనా వైరస్ రోజు రోజుకు విస్తరిస్తోంది. సోమవారం సైదాబాద్‌కు చెందిన పోలీసు కానిస్టేబుల్ కుటుంబంలోని నలుగురికి కరోనా సోకినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మర్కజ్ వెళ్లిన వారిని గుర్తించి పరీక్షలు చేస్తుండగా, అందులో కానిస్టేబుల్ ఉండటంతో అతని రక్తనమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు చేయగా, పాజిటివ్ వచ్చింది. వెంటనే కానిస్టేబుల్ ఇద్దరు కొడుకులు,కూతురు, మనవడికి పరీక్షలు చేశారు. వారికి కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. దీంతో వారిని గాంధీ ఆసుపత్రి ఐసోలేషన్ వార్డు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారు ఎంతమందిని కలిశారన్న దానిపై పోలీసులు, వైద్యాధికారులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

Four of the constable family are Coronavirus