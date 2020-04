శ్రీనగర్: జమ్మూ కశ్మీర్‌లో కుల్గామ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. జవాన్లు జరిపిన కాల్పుల్లో నలుగురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. భద్రత బలగాలకు, తీవ్రవాదులకు మధ్య కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటనా స్థలం నుంచి మందుగుండు సామాగ్రి, తుపాకులను భద్రత బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

Jammu & Kashmir: 4 terrorists have been killed in the encounter between personnel of Indian Army, Central Reserve Police Force, police & terrorists in Gudder area of kulgam ; Operation is still underway