రూ.476 కోట్ల విదేశీ పెట్టుబడులు వెనక్కి

న్యూఢిల్లీ : విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్‌పిఐ) సెప్టెంబర్‌లో ఇప్పటివరకు రూ.476 కోట్ల పెట్టుబడులను భారత మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ సమయంలో స్టాక్‌మార్కెట్ నుండి ఉపసంహరణ ఉండగా, రుణ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. యూరప్, ఇతర దేశాలలో కరోనావైరస్ కేసులు మళ్లీ పెరగుతుండడం వల్ల విదేశీ పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్త వహించారు. డిపాజిటరీ డేటా ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 1 నుంచి -25 నుండి ఎఫ్‌పిఐలు స్టాక్‌మార్కెట్లో రూ.4,016 కోట్ల నికర అమ్మకాలను చేపట్టారు. ఇదే కాలంలో డెబిట్ మార్కెట్లో రూ.3,540 కోట్ల నికర పెట్టుబడి పెట్టారు. ఈ విధంగా మొత్తంగా భారత మార్కెట్ నుండి రూ.476 కోట్ల మేరకు పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నారు. జూన్ నుండి ఆగస్టు వరకు వరుసగా మూడు నెలలు ఎఫ్‌పిఐలు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేశారు. ఆగస్టులో రూ.46,532 కోట్లు, జూలైలో రూ.3,301 కోట్లు, జూన్‌లో రూ.24,053 కోట్లు నికర పెట్టుబడులు పెట్టారు.

FPIs pull out net Rs 476 crore so far in September