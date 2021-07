జులైలో విదేశీ పెట్టుబడులు రూ.5,689 కోట్లు వెనక్కి

న్యూఢిల్లీ : జూలైలో భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్‌పిఐ) దాదాపు రూ.5,689 కోట్ల పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నారు. దేశీయ, అంతర్జాతీయ కారణాల వల్ల విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పటికీ ఆచితూచి చూసే ధోరణిని ప్రదర్శిస్తున్నారు. జులై 1 నుంచి 23 వరకు ఎఫ్‌పిఐలు ఈక్విటీల్లో రూ.5,689 కోట్ల విలువచేసే వాటాలను విక్రయించినట్టు ఈమేరకు డిపాజిటరీస్ డేటా వెల్లడించింది. ఇదే కాలంలో ఎఫ్‌పిఐలు డెబిట్ సెగ్మెంట్‌లో రూ.3,190 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అయితే నికరంగా ఉపసంహరణ రూ.2,498 కోట్లుగా ఉంది. వాల్యుయేషన్ పెరుగుదల, చమురు ధరల పెరుగుదల, డాలర్ విలువలో అనిశ్చితి వల్ల విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారని, అందుకే వారు కొత్తగా పెట్టుబడులు విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారని మార్నింగ్‌స్టార్ ఇండియా ప్రతినిధి హిమాన్షు శ్రీవాత్సవ తెలిపారు.

FPIs pull out so far Rs 5,689 crore in July