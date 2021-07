ఆ చట్టం చేసే అధికారం పార్లమెంటుదే

నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో అనర్హత పిటిషన్లపై నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న పిటిషన్‌పై సుప్రీం

న్యూఢిల్లీ: రాజ్యాంగంలోని పదవ అధికరణ కింద సభ్యుల అనర్హత పిటిషన్లను స్పీకర్ లేదా ఎగువ సభ చైర్మన్ నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పరిష్కరించడానికి సంబంధించి చట్టాన్ని చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉందని సుప్రీంకోర్టు గురువారం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ‘మేం ఎలా చట్టం రూపొందిస్తాం? అది పార్లమెంటుకు సంబంధించిన విష యం’ అని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ, న్యాయమూర్తులు ఎఎస్ బోపన్న, హృషీకేశ్ రాయ్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం పే ర్కొంది. అనర్హత పిటిషన్లను స్పీకర్లు నిర్ణీత సమయంలోగా పరిష్కరించడానికి మార్గదర్శ కాలను రూపొందించాలని కేంద్రాన్ని ఆదే శించాలని కోరుతూ పశ్చిమ బెంగాల్ పిసిసి సభ్యుడు రణజిత్ ముఖర్జీ దాఖలు చేసిన పిటి షన్ విచారణ సందర్భంగా బెంచ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

స్పీకర్లు అనర్హత పిటిషన్లపై రా జ్యాంగంలోని పదో షెడ్యూల్ కింద సకాలంలో నిర్ణయాలు తీసుకోనందున దీనికి సంబంధించి నిర్ణీత గడువును నిర్ణయించాలని తాము కోరుతున్నామని రాయ్ తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. దీనిపై చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్‌వి రమణ స్పందిస్తూ కర్నాటక ఎంఎల్‌ఎలకు సంబంధించిన కేసులో దీనిపై తాను ఇప్పటికే తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశానని, ఆ కేసులో కూడా సీనియర్ అడ్వకేట్ కపిల్ సిబల్ ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తి ఇదే తరహాలో తన వాద నను వినిపించారని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తాము పార్లమెంటుకు వదిలిపెట్టామని ఆయన చెప్పారు.

‘మీరు ఆ తీర్పును చదివారా?’ అని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది అభిషేక్ జెబ్‌రాజ్‌ను బెంచ్ ప్రశ్నించగా లేదని ఆయ న చెప్పారు. అయితే ముందు ఆ తీర్పును చదివాక తర్వాత రావాలని బెంచ్ అంటూ రెండు వారాల తర్వాత తాము ఈ విష యాన్ని వింటామని పేర్కొంది. ఒక లెజిస్లేట ర్‌ను ఎంత కాలం అనర్హుడిగా ప్రకటించవ చ్చు లేదా, అతను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుం డా నిఫేధించే అధికారం స్పీకర్‌కు లేదని 2019 నవంబర్ 13న కర్నాటక ఎంఎల్‌ఎల అనర్హత కేసు విచారణ సందర్భంగా సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

Frame law for timely disposal of disqualification petitions by the speaker