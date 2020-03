రూ.48.16లక్షలు స్వాధీనం

అరెస్టు చేసిన రాచకొండ పోలీసులు

వివరాలు వెల్లడించిన అదనపు సిపి సుధీర్‌బాబు

హైదరాబాద్: రైల్వే, ఫారెస్ట్, పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి నిరుద్యోగుల నుంచి డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేసిన ఏడుగురు సభ్యుల ముఠాను ఎస్‌ఒటి రాచకొండ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.48.16లక్షల నగదు, ఫేక్ రబ్బర్ స్టాంపులు, 10 మొబైళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నేరెడ్‌మెట్‌లోని రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో అదనపు సిపి సుధీర్‌బాబు వివరాలు వెల్లడించారు. కరీంనగర్‌కు చెందిన శివరంజనీ అలియాస్ స్వాతీ రెడ్డి, ఎండి అజీముద్దిన్ అలియాస్ జుబేర్ అలియాస్ సునీల్ అలియాస్ అనిల్, భవన జగదీష్ కుమార్ నాయుడు, మూర్తోటి రమేష్ బాబు అలియాస్ స్వామి అలియాస్ పురుషోత్తం, యాసబ్‌లీ ఎండి ఖలీద్‌ఖాన్, మధుసూదన్ రావు, ఓబుల్ రెడ్డి ముఠాగా ఏర్పడి నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్నారు.

మరో ఇద్దరు బాలకృష్ణ అలియాస్ కష్టయ్య అలియాస్ కృష్ణ, గౌస్ పరారీలో ఉన్నారు. తొమ్మిది మంది సభ్యులు గల ముఠా హైదరాబాద్, కడపకు చెందిన వారు ముఠాగా ఏర్పడి నిరుద్యోగులకు రైల్వేలో టిసి, క్లర్క్ తదితర ఉద్యోగాలు, పోస్టల్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో బ్యాక్ డోర్ నుంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని నకలీ అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లు ఇచ్చారు. పిర్జాదీగూడకు చెందిన శివరంజినీ తన పేరు స్వాతిరెడ్డి సికింద్రాబాద్‌లోని రైల్వే డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తున్నానని చెప్పి రాధాకృష్ణ అలియాస్ కష్టప్ప తనతో పనిచేస్తున్నారని చెప్పేది. రైల్వేలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఒక్కొక్కరి వద్ద నుంచి రూ.6.5లక్షలు వసూలు చేశారు.

వీటిని అన్నింటిని తీసుకుని రమేష్‌బాబు రూ.12లక్షలు స్వాతిరెడ్డికి ఇచ్చాడు. రాధాకృష్ణ నకిలీ అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లు ఇచ్చాడు. పోస్టుల్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి రూ.12.5లక్షలు తీసుకుని జగదీష్‌నాయుడు నకిలీ అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లు ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా ముఠా సభ్యులు నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.70లక్షలు వసూలు చేసి మోసం చేశారు. రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ మహేష్ భగవత్, అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్‌బాబు, ఎస్‌ఒటి ఎడిసిపి సురేందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో ఎసిపి పృథ్వీదర్‌రావు, ఇన్‌స్పెక్టర్ నవీన్‌కుమార్, అశోక్‌రెడ్డి, ఎస్సైలు శ్రీకాంత్, సైదులు, సిబ్బంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు.

నకిలీ ఇంటర్వ్యూలు.. శిక్షణ…

ఈ ముఠా సభ్యులు రైల్వే ఉద్యోగం కోసం డబ్బులు ఇచ్చిన అభ్యర్థులకు సిబిఎస్ వద్ద ఉన్న లాడ్జిలో ఉంచి నకిలీ ఇంటర్వూలు నిర్వహించారు. తర్వాత కొంతకాలానికి ఐదు రోజులు నకిలీ శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లు ఇచ్చారు. వాటిని పట్టుకుని వెళ్లిన అభ్యర్థులకు అవి నకిలీ అపాయింట్‌మెంట్ లేటర్లు అని తెలవడంతో నిందితులకు ఫోన్ చేయగా స్విఛ్ ఆఫ్ వచ్చింది. వెంటనే ఎల్‌బి నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు చేసి నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ప్రధాన నిందితురాలు స్వాతిరెడ్డి గతంలో కూడా పలువురికి రైల్వే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి డబ్బులు తీసుకోవడంతో మల్కాజ్‌గిరి పోలీసులు రెండు సార్లు అరెస్టు చేశారు. జైలు నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ దందా మొదలు పెట్టింది.

