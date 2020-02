కెటిఆర్ పిఎ పేరిట మోసం.. రంజీ మాజీ క్రికెటర్ నాగరాజు అరెస్ట్

హైదరాబాద్ ః మంత్రి కెటిఆర్ వ్యక్తిగత సహాయకుడినంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న రంజీ మాజీ క్రికెటర్ నాగరాజును నగర సైబర్ క్రైమ్‌పోలీసులు శనివారం అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. సిసిఎస్ జాయింట్ సిపి అవినాష్ మహంతి కథనం మేరకు వివరాలిలావున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరఫున గతంలో రంజీ ట్రోఫీల్లో క్రికెట్ ఆడిన నాగరాజు లగ్జరీ లైఫ్‌కు అలవాటు పడి మోసాలబాట పట్టాడన్నారు. ఈక్రమంలో బడా వ్యాపారులను ఎంచుకోవడం వారి ఫోన్ నంబర్లు సేకరించి వారికి తాను మంత్రి పిఎ నంటూ పరిచయం పెంచుకుని అందినకాడికి దోచుకుంటాడన్నారు. అంతేకాకుండా శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన రంజీ క్రికెట్‌ర్ నాగరాజు నిరుపేద అని, అతడికి క్రికెట్ కిట్‌లను స్పాన్సర్ చేయమంటూ నమ్మించి వ్యాపార సంస్థలను బురిడీ కొట్టిస్తాడన్నారు.

ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్‌లోని ప్రైమ్ ఇండియా కంపెనీ చీఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గత ఏడాది డిసెంబర్ 26న ఫోన్‌కాల్‌చేసి తాను కెటిఆర్ పిఎ తిరుపతి నంటూ పరిచయం చేసుకుని, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన క్రికెటర్ నాగరాజు అండర్ 25 వరల్డ్‌ప్‌కు, ట్వంటీ20 సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు ఎంపికయ్యాడని నమ్మించాడని తెలిపారు. నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన నాగరాజుకు క్రికెట్‌కిట్‌కు, పర్యటన కోసం స్పాన్సర్‌షిప్ కావాలంటూ నమ్మబలికాడన్నారు. మీ సంస్థ లోగో ఆ క్రికెట్‌కిట్‌పై ప్రదర్శిస్తారని, ఆ కిట్ మంత్రి కెటిఆర్ చేతుల మీదుగా నాగరాజుకు అందిస్తామ’ని మోసాలకు తెరతీశాడని తెలిపారు.

ఇదంతా నిజమేనని నమ్మిన ఆ కంపెనీ సిఎండి నాగరాజు బ్యాంక్ ఖాతాకు రూ.3,30,400 బదిలీ చేశాడు. చివరకు మోసపోయానని తెలుసుకున్న కంపెనీ ప్రతినిధి జనవరి 13న నగర సైబర్ క్రైమ్‌పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి టెక్నికల్ డాటా ఆధారంగా నిందితుడు నాగరాజును శనివారం అరెస్టు చేశామన్నారు. కోర్టులో హాజరుపరిచి చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించామని వివరించారు. కాగా దర్యాప్తులో నాగరాజు ఎపిలోనూ అనేక మందిని మోసం చేసి వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు తేలిందని తెలిపారు.

గూగుల్‌లో చీటర్ నాగరాజు భాగోతం

నాగరాజు పేరును గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేయడంతో చీటర్ అని తేలడంతో సదరు కంపెనీ యాజమాన్యం హైదరాబాద్ సిసి ఎస్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈక్రమంలో మంత్రి కెటిఆర్ పిఎ పేరిట మోసాలలో భాగంగా ఫిబ్రవరి 9న కెటిఆర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారని, ఎల్‌బి స్టేడియంలో జరిగే ప్రమాణ స్వీకారం సభలో స్పాన్సర్ షిప్ ఇప్పిస్తానని మరోసారి మోసానికి యత్నించిన నాగరాజు చివరికి పోలీసులకు చిక్కాడు.ఈ కేసును ఛేదించడంలో కృషి చేసిన ఎసిపి కెవిఎం ప్రసాద్, ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్.మోహన్ రావు, ఎస్‌ఐ పి.నరేందర్ రెడ్డి, పిసిలు శేఖర్, సునీల్‌లను సిసిఎస్ జాయింట్ సిపి అవినాష్ మహంతి అభినందించారు.

Fraud in the name of KTR PA