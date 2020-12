చెక్, యుపిఐ చెల్లింపుల నుంచి జిఎస్‌టి వరకు కొత్త నిబంధనలు

న్యూఢిల్లీ : ఈ సంవత్సరం(2020) ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇక కొత్త సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టడానికి రెండు వారాలే సమయం ఉంది. కొత్త సంవత్సరం (2021) జనవరి 1 నుంచి రోజు వారీ జీవనానికి సంబంధించిన నియమాల్లో మార్పులు రానున్నాయి. చెక్ చెల్లింపులకు సంబంధించిన నియమాలు జనవరి 1 నుండి మారనున్నాయి. రూ .50 వేలకు పైగా చెల్లించే చెక్కులకు పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ (పాజిటివ్ పేమెంట్ సిస్టమ్) వర్తిస్తుంది.

దేశంలో వేగంగా పెరుగుతున్న బ్యాంకింగ్ మోసాలను అరికట్టేందుకు ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్) ఈ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతేకాకుండా జనవరి 1 నుండి సిలిండర్ల ధరల్లోనూ మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. ఇప్పటికే డిసెంబరులో ఎల్‌పిజి ధరలు రెండు రెట్లు పెరిగాయి. అయితే చమురు కంపెనీలు కొత్త సంవత్సరంలో సిలిండర్ల ధరను పెంచుతాయా? లేదా అనేది చూడాలి? అలాగే వచ్చే నెలలో మారనున్న మరికొన్ని నిబంధనల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కొత్త చెక్ పేమెంట్ నిబంధనలు

చెక్ ద్వారా చెల్లించాల్సిన నియమాలు జనవరి 1 నుండి మారుతాయి, ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి వస్తుంది. పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటెడ్ సాధనం, ఇది మోసాన్ని తనిఖీ చేస్తుంది. దీని కింద చెక్కును జారీ చేసే వ్యక్తి, చెక్ తేదీ, ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా లబ్ధిదారుడి పేరు, గ్రహీత, చెల్లింపు మొత్తాన్ని తిరిగి తెలియజేయాలి. చెక్ జారీ చేసే వ్యక్తి ఎస్‌ఎంఎస్, మొబైల్ యాప్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా ఎటిఎం వంటి ఎలక్ట్రానిక్ మార్గాల ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని అందించవచ్చు. దీని తరువాత చెక్ చెల్లింపునకు ముందు ఈ వివరాలు క్రాస్ చెక్ చేస్తారు. చెక్కులో ఏదైనా అవకతవకలు జరిగితే చెల్లింపు జరగదు, దాని గురించి బ్యాంకు శాఖకు తెలుస్తుంది. రూ.50,000, అంతకంటే ఎక్కువ చెల్లింపుల విషయంలో బ్యాంకులు ఖాతాదారులకు కొత్త నిబంధనలు అమలు చేస్తాయి.

కాంటాక్ట్‌లెస్ కార్డు లావాదేవీల పరిమితి పెంపు

ఆర్‌బిఐ నుంచి వచ్చిన మరో ప్రకటనతో వచ్చే ఏడాది నుంచి కాంటాక్ట్‌లెస్ కార్డు లావాదేవీల ద్వారా నగదు ఉపసంహరణ పరిమితి పెరగనుంది. ఇది జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. పరిమితిని రూ.2000 నుంచి రూ.5000 వరకు పెంచారు. డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు గాను ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

కొన్ని ఫోన్లపై వాట్సాప్ పనిచేయదు

జనవరి 1 నుంచి కొన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నుంచి మేసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ పనిచేయదు. కొన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు, ఐఫోన్లకు ఇకపై వాట్సాప్ సపోర్ట్ చేయదు. కొన్ని ఔట్‌డేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లకు వాట్సాప్ యాప్ పనిచేయదని ఇటీవల ఫేస్‌బుక్‌కు చెందిన వాట్సాప్ ప్రకటించింది.

కార్ల ధరలు పెరుగుతాయ్

ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడంతో మారుతీ సుజుకీ, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వంటి ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థలు జనవరి 1 నుంచి వాహనాల ధరలను పెంచనున్నట్టు ప్రకటించాయి.

ల్యాండ్‌లైన్ కాల్‌కు సున్నా చేర్చాలి

జనవరి 15 నుంచి డాట్ (టెలికాం విభాగం) నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు దేశంలో ల్యాండ్‌లైన్ నుంచి మొబైల్ ఫోన్లకు కాల్ చేసేవారు తప్పనిసరిగా ముందు ‘0’ చేర్చాల్సి ఉంటుంది. రెగ్యులేటర్ ట్రాయ్ సిఫారసుల మేరకు ట్రాయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

సిలిండర్ ధరలు మారుతాయి

చమురు కంపెనీలు ప్రతి నెల మొదటి తేదీన ఎల్‌పిజి సిలిండర్ ధరలను నిర్ణయిస్తాయి. అంటే జనవరి 1 నుంచి సిలిండర్ల ధరల్లో మార్పు ఉంటుంది. అయితే డిసెంబర్ 1న ధరలను పెంచడానికి బదులు చమురు కంపెనీలు డిసెంబర్ 3న ధరలను పెంచాయి. ఇప్పటివరకు ఎల్‌పిజి ధరలు రెండుసార్లు పెరిగాయి. కంపెనీలు ఈ నెలలో సిలిండర్ల ధరను మొత్తం రూ.100 పెంచాయి. కొత్త సంవత్సరంలో చమురు కంపెనీలు సిలిండర్ ధరను పెంచుతాయో? లేదో? వేచి చూడాలి.

తక్కువ ప్రీమియంలో టర్మ్ ప్లాన్

కొత్త సంవత్సరం జనవరి 1 నుంచి తక్కువ ప్రీమియం టర్మ్ ప్లాన్ పాలసీని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఆరోగ్య సంజీవని అనే ప్రామాణిక రెగ్యులర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రామాణిక టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్‌ను ప్రవేశపెట్టాలని భారత బీమా రెగ్యులేటర్ ఐఆర్‌డిఎ బీమా సంస్థలను ఆదేశించింది. అదే సూచనలను అనుసరించి బీమా కంపెనీలు జనవరి 1 నుండి సాధారణ జీవిత బీమా పాలసీని ప్రారంభించబోతున్నాయి. కొత్త బీమా పథకంలో తక్కువ ప్రీమియం టర్మ్ ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే అన్ని బీమా సంస్థల పాలసీలో నిబంధనలు, కవర్ మొత్తం ఒకే విధంగా ఉండనుంది.

చిన్న వ్యాపారాలకు జిఎస్‌టి

వస్తు, సేవల పన్ను(జిఎస్‌టి) విధానంలో చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారులకు నెలవారీ చెల్లింపుతో త్రైమాసిక రిటర్నుల దాఖలు(క్యూఆర్‌ఎంపి) పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. జనవరి నుంచి వార్షిక టర్నోవర్ రూ.5 కోట్ల వరకు జిఎస్టిఆర్ -3బి (సేల్స్) రిటర్న్ సమర్పించిన పన్ను చెల్లింపుదారులు ఈ పథకానికి అర్హులు.

ఫాస్టాగ్ అన్నింటికి తప్పనిసరి

వచ్చే నెల నుంచి దేశీయ రోడ్లపై అన్ని రకాల ఫోర్ వీలర్ వాహనాలకు ఫాస్టాగ్స్ తప్పనిసరి. ఈమేరకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ప్రకటించింది.

