చట్టాల అమలు వాయిదా వేయండి

రైతు ఆందోళనపై విచారణలో కేంద్రానికి సుప్రీం కోర్టు సూచన

వెనుకకు తగ్గని రైతులు, అమిత్‌షాతో మంత్రుల భేటీ

నిష్పాక్షిక, స్వత్రంత్ర కమిటీని వేయాలని యోచిస్తున్నట్టు

వెల్లడించిన సిజె ఆధ్వర్యంలోని ధర్మాసనం

అహింసాయుత ఆందోళన హక్కు రైతులకు ఉన్నదని

అయితే ఇతరుల పౌరహక్కులకు భంగం కలిగించకూడదని వెల్లడి

అందరి వాదనలు విన్న తర్వాత ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని

ప్రకటన, చట్టాల వాయిదా సూచనను తిరస్కరించిన కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ : అహింసాయుత నిరసనలకు దిగే హక్కు రైతులకు ఉందని, దీనిని తాము పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నామని సుప్రీంకోర్టు గురువారం తెలిపింది. అయితే చర్చలకు వెళ్లకుండా సుదీర్ఘకాలం నిరసనలు కొనసాగించడం భావ్యం కాదని పేర్కొంది. కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్లపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం తన విచారణను కొనసాగించింది. ఇప్పటి చట్టాలు వివాదాస్పదం అయినందున వీటిని తాత్కాలికంగా అమలుకాకుండా నిలిపివేయడం మంచిదని తాము కేంద్రానికి సూచిస్తున్నట్లు న్యాయస్థానం తెలిపింది. ప్రస్తుత ప్రతిష్టంభన నివారణకు తామే రంగంలోకి దిగుతామని సుప్రీంకోర్టు పరోక్షంగా తెలిపింది. సమస్య పరిష్కారానికి నిష్పాక్షిక, స్వతంత్ర ప్యానెల్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్‌ఎ బోబ్డేతో కూడిన ధర్మాసనం మరోమారు తెలిపింది.

ఈ కమిటీలో వ్యవసాయ నిపుణులు, రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు సభ్యులు ఉంటారని, ఈ ప్యానెల్‌తో సమస్య పరిష్కారం జరుగుతుందేమో చూస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. నిరసనకు దిగిన రైతులు, ఇతర సంబంధిత పక్షాలందరి వాదనలను విన్న తరువాత కమిటీ ఏర్పాటుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుని, సంబంధిత ఉత్తర్వులు వెలువరిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. ఈ దశలో కేంద్రం తరఫున అటార్నీ జనరల్ కెకె వేణుగోపాల్ వాదిస్తూ కమిటీ ఏర్పాటు సమ్మతం కాదన్నారు. అదే విధంగా తాత్కాలికంగానైనా చట్టాలను వాయిదా వేయడం జరిగితే ఆ తరువాత రైతులు ఇప్పటిమాదిరిగా కూడా చర్చలకు వచ్చే అవకాశం ఉండదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

కోర్టు స్పందిస్తూ ‘ రైతుల పరిస్థితిపై ఆందోళన చెందుతున్నాం. ఇతరత్రా జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా బాధకల్గిస్తున్నాయి. భారతీయులమైన మనం అన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవల్సి ఉంటుంది’ అని న్యాయమూర్తులు ఎఎస్ బోపన, వి రామ సుబ్రమణియన్ సహ సభ్యులుగా ఉన్న సుప్రీం ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి చురకలు పెట్టింది. నిరసనలకు దిగింది గుంపులు కాదని, అక్కడికక్కడే తలెత్తిన సామూహిక ఘటన కాదని, అక్కడ రైతుల నిరసనలు సాగుతున్నాయని ఢిల్లీలో రైతుల ఆందోళనపై సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. శాంతియుత నిరసనలకు దిగే హక్కు రైతాంగానికి ఉందని, దీనిని అంతా గుర్తించాల్సిందే అయితే ఈ నిరసనల క్రమం శృతి మించి హింసాకాండకు, అవాంఛనీయ ఘటనలకు దారితీయరాదని,దీనిని రైతాంగం దృష్టిలో పెట్టుకోవల్సి ఉందని తెలిపారు.

రెండు కీలక అంశాలు

ప్రస్తుత దశలో సుప్రీంకోర్టు ముందు రెండు కీలక అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. నిరసనల స్థలి నుంచి రైతులను ఖాళీ చేయించడం, చట్టాల రద్దు ఈ రెండింటిలో తాము ముందు రైతులను ఖాళీ చేయించడంపై విచారిస్తామని తరువాతి దశలో చట్టాల రద్దు పిటిషన్లను పరిశీలిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. రైతులకు సమ్మెకు దిగే హక్కు ఉందని, అయితే సమస్యల పరిష్కారానికి ఇదొక్కటే మార్గం అనుకోరాదని, చర్చల ద్వారానే సామరస్య పరిష్కారానికి వీలేర్పడుతుందని ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం రైతు సంఘాలకు హితవు పలికింది.

రైతులకు నోటీసులు

నిరసనలకు దిగిన రైతులకు ఇతరత్రా పరిణామాల నేపథ్యంలో తగు నోటీసుల జారీకి సంబంధించి తాము ఉత్తర్వులు వెలువరిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. ఇదే సమయంలో కోర్టుకు శీతాకాల విరామ సెలవుల నేపథ్యంలో వెకేషన్ బెంచ్‌లను ఆశ్రయించేందుకు సరైన స్వేచ్ఛను కల్పిస్తామని కూడా పేర్కొంది. శీతాకాల సెలవుల బెంచ్ తదుపరి విచారణ జరుపుతుందని న్యాయస్థానం తెలిపింది. వుప్రస్తుత కీలక పిటిషన్ల విచారణ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ప్రక్రియలో సాగింది.

నిరసనలు సరే ఇబ్బందులు కుదరదు

అటు కేంద్రం ఇటు రైతులు చేస్తున్నది సరైనది కాదనే అభిప్రాయాన్ని ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం తెలియచేసింది. రైతులు తమ హక్కుల పేరిట నిరసనలకు దిగవచ్చు కానీ ఈ క్రమంలో ఇతరులకు తలెత్తే ఇబ్బందులు , వారు స్వేచ్ఛగా తిరిగేందుకు ఉన్న హక్కులకు భంగకరమైన పరిస్థితి ఏర్పడరాదని , అంతేకాకుండా నిత్యావసర సరుకులు , ఆహార పదార్థాల చేరవేతలకు ఆటంకాలు తలెత్తరాదని పేర్కొంది. ఇతరుల హక్కులకు విఘాతం కల్పించే వారిని అడ్డుకునే అధికారాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో పోలీసులు, సంబంధిత ఉన్నతాధికారులకు కల్పించారని ధర్మాసనం తెలిపింది.

హింసాకాండ జరగదనే హామీ ఎవరిస్తారు?

రైతులు అత్యధిక సంఖ్యలో నరిసనలకు నగరం మధ్యలోకి చేరుకునేందుకు అనుమతిస్తే, వారు హింసాకాండకు దిగబోరని గ్యారంటీ ఎవరిస్తారు? కోర్టులు ఇటువంటి హామీలు ఇవ్వడం కుదరదని, ఘర్షణాయుత వాతావరణం నెలకొనకుండా చేసే అవకాశాలు, వనరులు కోర్టులకు ఏమీ లేవే అని ధర్మాసనం తెలియచేసుకుంది. పోలీసులు, అధికార యంత్రాంగమే ఎటువంటి నిరసనల దశలో అయినా హింసాకాండ తలెత్తకుండా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో పోలీసులు, అధికారులు నిరసనలో ఉన్న రైతులను రెచ్చగొట్టి , హింసాకాండ జరిగే విధంగా వ్యవహరించరాదని ఈ విషయంలో కూడా గ్యారంటీ ఏమైనా ఉంటుందా? అని ప్రశ్నించింది. ఢిల్లీలో 1988లో బోట్స్‌క్లబ్ వద్ద రైతుల నిరసనలు జరిగినప్పుడు యావత్తూ ఢిల్లీ స్తంభించిపోయిందని ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది.

చర్చలకు వెళ్లకుండా ఎంతకాలం నిరసన ప్రదర్శనలకు దిగుతూ ఉంటారని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ సందర్భంగా భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ (భానూ వర్గం)ను ప్రశ్నించింది. విచారణ దశలో ఈ యూనియన్ ఒక్కటే కోర్టు ముందుకు వచ్చింది. రోజులు ఏళ్ల తరబడి చర్చలకు వెళ్లకుండా ఉద్యమిస్తారా? ఏ నిరసనకు అయినా ఓ నిర్థిష్ట ఉద్ధేశం ఉండాల్సిందే. చర్చలతోనే దీనికి స్పష్టత వస్తుందని సూచించింది. రైతుల నిరసనలతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయని, ఢిల్లీ సరిహద్దులలోని నిరసన రైతులను అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించాల్సి ఉందని దాఖలైన పలు పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. కొవిడ్ 19, సరుకుల రవాణా, ప్రజల ప్రయాణాలు వంటి అంశాలను ప్రాతిపదికగా చూపుతూ తక్షణ విచారణకు పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి.

Fundamental right to protest against a law, says SC