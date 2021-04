ప్రిన్స్ ఫిలిప్ అంత్యక్రియల సన్నాహాలు

లండన్ : రాణి ఎలిజబెత్ భర్త ప్రిన్స్ ఫిలిప్ అంత్యక్రియలు విండ్సర్ క్జాజిల్‌లో ఆదివారం జరగనున్నాయి. కరోనా వైరస్ కారణంగా అంత్యక్రియలకు కేవలం 30 మంది అతిథులను మాత్రమే ఆహ్వానించారు. శనివారం మధ్యాహ్నం ప్రారంభమైన ఈ అంత్యక్రియల లాంఛనాల్లో ప్రిన్స్‌కు ఇష్టమైన పాటల్ని వచనాన్ని ఓ బృందం వినిపించి రాజకుటుంబంపై తమ విధేయతను ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా రాణికి ఇష్టమైన పాత ఫోటోను విడుదల చేశారు. భర్త ఫిలిప్‌తో రాణి కలసి పచ్చిక వేదికపై కూర్చుని ఉన్నట్టు ఈ ఫోటో కనిపిస్తుంది. ఫిలిప్ పెద్దకుమారుడు ప్రిన్స్ చార్లెస్, ప్రిన్స్ విలియమ్, ప్రిన్స్‌హారీతోపాటు ప్రిన్సెన్ అన్నే కూడా హాజరవుతున్నారు.

Funeral of Prince Philip will take place in windsor castle on sunday