హైదరాబాద్ : వివాదస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా ’పవర్ స్టార్‘. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని పోస్టర్లు ఇటీవల విడుదలయ్యాయి. జూలై 22వ తేదీ ఉదయం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ ను విడుదల చేస్తామని రామ్ గోపాల్ వర్మ వెల్లడించారు. ఈ టీజర్ ను చూడాలంటే రూ.25 చెల్లించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఈ సినిమా నుంచి ఆయన ’గడ్డి తింటావా… అనే పాటను విడుదల చేశారు. ‘గడ్డి తింటావా, తౌడు తింటావా.. నా బుజ్జి గేదెమ్మ నువ్వు కుడితి తాగుతావా..’’ అనే ఈ పాటను సినిమాలో ప్రధాన పాత్రధారి ఆలపించినట్లు వర్మ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొనే వర్మ ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్టు పవన్ అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ఎవరి కథ కాదని వర్మ క్లారిటీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

Here is the POWER STAR song “GADDI THINTAVA?” it is a song sung by the hero to his buffaloes DENJOY! https://t.co/hoteeBX46D

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 19, 2020