న్యూఢిల్లీ : సామ్‌సంగ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన గెలాక్సీ ఎం21కు చెందిన 2021 ఎడిషన్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అమెజాన్ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ ఎక్సినోస్ 9611 ప్రాసెసర్, 6000 ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ సామర్థాన్ని కల్గివుంది. ఈ ఫోన్ (4జిబి ర్యామ్ + 64జిబి స్టోరేజ్) ధర రూ.12,499గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ ఫోన్ (6జిబి ర్యామ్ + 128జిబి స్టోరేజ్) ధర రూ.14,499గా ఉంది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ కార్డులతో అమెజాన్‌లో 10 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.

Galaxy M21 edition now on sale in india via amazon