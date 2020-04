రాంచీ: 16 ఏళ్ల అమ్మాయిపై పది మంది అత్యాచారం చేసిన సంఘటన ఝార్ఖండ్‌లోని దుమ్కా జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుండడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మార్చి 24న లాక్‌డౌన్ విధించడంతో ఓ యువతి తన స్నేహితుడు దుమ్కా ప్రాంతం నుంచి సొంతూరు తీసుకెళ్లాలని కోరింది. దీంతో అతడు తన పది స్నేహితులతో కలిసి ఆ యువతిపై అత్యాచారం చేశాడు. దీంతో ఆమె స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు ఐపిసి 323, 376డి, పోస్కో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

