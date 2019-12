పాక్ తో క్రికెట్‌.. భారత ప్రభుత్వానిదే తుది నిర్ణయం: గంగూలీ

స్కోర్ : భారత్ పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ సంబంధాలు ముంబై పై ఉగ్రవాదుల దాడుల నేపథ్యంలో పూర్తిగా దెబ్బతిన్న విషయం తెలిసిందే. వరల్డ్ కప్, ఐసిసి టోర్నీల్లో మినహా ఇరు జట్ల మధ్య టెస్టు, వన్డే, టి20 క్రికెట్ సిరీస్‌లు జరగడం లేదు. పాకిస్థాన్‌తో క్రికెట్‌ తమ పరిధిలో లేదని బిసిసిఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో తుదినిర్ణయం భారత ప్రభుత్వానిదే అని గంగూలీ స్పష్టం చేశారు. ఇరుదేశాల మధ్య క్రికెట్‌ ఆడటం ప్రభుత్వ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉందని ఓ ప్రశ్నకు బదులిస్తూ గంగూలీ తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే ఇదిలా ఉంటే భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ జట్ల మధ్య క్రికెట్‌ సంబంధాలు త్వరలోనే బలపడతాయని పాక్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ వసీంఖాన్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. పిసిబిలో చేరి ఆరు నెలలు గడిచిన సందర్భంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయి.

BCCI chief Sourav Ganguly, when asked 'It's been a long time since India played a bilateral series with Pakistan': Playing Pakistan is a government decision and it depends on the government. pic.twitter.com/Zcc0IfsP0k

— ANI (@ANI) December 20, 2019