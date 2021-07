పేటిఎం నుంచి అతిపెద్ద ఇష్యూ

వచ్చే వారం సెబీకి ముసాయిదా పత్రాల దాఖలు

రూ.17 వేల కోట్లు సమీకరణే కంపెనీ లక్షం

పేటిఎం మాతృ సంస్థ వన్97 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ ఐపిఒ(ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్) కోసం ముసాయిదా పత్రాలను ఈనెల 12లోగా దాఖలు చేయనుంది. ఈమేరకు కంపెనీకి చెందిన సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సంస్థ ఐపిఒ రూ.17,091 వేల కోట్ల సమీకరణ లక్ష్యంగా రానుంది. కొత్త పేటీఎం స్టాక్ అమ్మకాలతో పాటు 24 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 25 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వాటాల సెకండరీ ఆఫరింగ్‌తో నిధులను సమీకరించనుంది. అవసరమైతే తర్వాత దశలో ఈ మొత్తాన్ని పెంచే అవకాశముందని సమాచారం. అయితే దీనిపై స్పందించేందుకు పేటిఎం నిరాకరించింది. ఈ ఐపిఒ నుండి కంపెనీ రూ.17 వేల కోట్లు సేకరించే అవకాశముంది. కొత్త షేర్లను జారీ చేయడం ద్వారా అలాగే సెకండరీ ఆఫర్ల ద్వారా కంపెనీ డబ్బును సేకరిస్తుంది. దీని విలువ రూ.1.85 లక్షల కోట్లు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. సంస్థ మొదటి దశలో తక్కువ డబ్బును సేకరించి, మిగిలిన మొత్తాన్ని పెంచనుంది.

కంపెనీ వాటాదారుల సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశం జూలై 12న జరుగుతుంది. చైనాకు చెందిన అలీబాబా, జపాన్‌కు చెందిన సాఫ్ట్‌బ్యాంక్ పేటిఎంలో పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఈ ఐపిఒలో ఈ రెండు సంస్థలు రూ.12,000కోట్ల విలువైన వాటాల ను కూడా అమ్మవచ్చు. దీనికి పేటీఎం జెపి మోర్గాన్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్, గోల్డ్‌న్, యాక్సి స్ క్యాపిటల్, సిటీ, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్‌ను బ్యాంకర్లు గా నియమించింది. పేటిఎం వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, 2021 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సంస్థ ఆదాయం రూ. 2,802కోట్లుగా ఉంది. ఈ కాలంలో నష్టం రూ.1,701 కోట్లు అని కంపెనీ తెలిపింది. ఏడాది క్రితం ఇది రూ. 2,942 కోట్లతో పోలిస్తే ఈసారి 42 శాతం తగ్గింది. నష్టాలను తగ్గించడానికి కంపెనీ డిస్కౌంట్, క్యాష్ బ్యాక్, ప్రమోషన్ల ఖర్చులను నిరంతరం తగ్గిస్తోంది. దీంతో సంస్థ నష్టాలు తగ్గుతున్నాయి. పేటిఎం మొత్తం 35 కోట్ల మంది వినియోగదారులను కలిగి ఉంది.

General meeting of paytm shareholders will be held on july 12