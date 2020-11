డిసెంబర్ తొలివారంలో గ్రేటర్ వార్?

జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికలకు దీపావళి తర్వాత ఎన్నికల షెడ్యూల్

వెంటనే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల

డివిజన్ల రిజర్వేషన్లు యథాతథం

గుర్తింపు పొందిన 11 రాజకీయ పార్టీలతో ఎన్నికల కమిషనర్ భేటీ

నేడు ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటన

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల నిర్వహణపై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గురువారం గుర్తింపు పొందిన 11 రాజకీయ పార్టీలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ అఖిల పక్షసమావేశంలో గ్రేటర్ ఎ న్నికలపై దాదాపుగా ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్టుగా సమాచా రం. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ మొదటివారంలోనే గ్రేటర్ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. వార్డుల వారీ ఓటర్ల జాబితా తయారీ, పోలింగ్ కేంద్రాల ఖరారు, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలు, అభ్యర్థుల వ్యయం, తదితర అంశాలపై చర్చించారు.

ఆయా అంశాలపై పార్టీల అభిప్రాయాలు తీసుకున్నారు. కాగా నేడు ఓటర్ల తుది జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా దీపావళి పండుగ తరువాత ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను, ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేయనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల ప్రక్రియకు అవసరమైన చర్యలను త్వరగా పూర్త్తి చేసి షెడ్యూల్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లుగా తెలుస్తుంది. కాగా జిహెచ్‌ఎంసి చట్టానికి ఇటీవల చేసిన సవరణ మేరకు ప్రస్తుతం ఉన్న డివిజన్ల రిజర్వేషన్లను యథావిధిగా కొనసాగించే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అలాగే మహిళలకు 2016లో అమలైన 50 శాతం రిజర్వేషన్లకు చట్టబద్ధత లభించగా, ఈ మేరకు 150 డివిజన్లలో 75శాతం పూర్తిగా మహిళలకే దక్కనున్నాయి.

రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం

కాగా మాసబ్‌ట్యాంక్‌లోని ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయంలో కమిషనర్ పార్థసారధి రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశమయ్యారు. టిఆర్‌ఎస్, బిజెపి, కాంగ్రెస్, టిడిపి, వామపక్షాలు, వైసిపి తదితర రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వార్డుల వారీ ఓటర్ల జాబితా, పోలింగ్ కేంద్రాల గుర్తింపు, మోడల్ కోడ్, అభ్యర్థుల ఎన్నికల ఖర్చు తదితర అంశాలపై చర్చించిన పార్థసారధి చర్చించారు. గురువారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలోని సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత జిహెచ్‌ఎంసి పదవీకాలం రానున్న ఫిబ్రవరి నెల 10వ తేదీ నాటికి ముగుస్తుందన్నారు. ఈ లోపు ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘంపై ఉన్నదన్నారు. జిహెచ్‌ఎంసిలోని 150 వార్డులకు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఈ నెల 7వ తేదీన సంబంధిత డిప్యూటీ కమిషనర్లు ప్రచురించారని, వాటిపై వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిష్కరించి శుక్రవారం తుది జాబితా విడుదల చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

వార్డుల వారీ ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగా పోలింగ్ స్టేషన్లను గుర్తించి నేడు ముసాయిదా సంబంధిత రిటర్నింగ్ అధికారులు ప్రచురిస్తారని, అభ్యంతరాలు, సలహాలు సూచనలు స్వీకరించి, పరిష్కరించి ఈ నెల 21వ తేదీన తుది పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితా ప్రచురిస్తారన్నారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు అవసరమైన రిటర్నింగ్ అధికారులు, సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులను ఇప్పటికే నియమించడం జరిగిందని పార్థసారధి తెలిపారు. నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినప్పటినుండి ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి వర్తిస్తుందని, దీనిని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు తప్పక పాటించాలని, సంయమనం పాటిస్తూ, వ్యక్తిగత దూషణలు చేసుకోకుండా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సహకరించాలన్నారు. పోటీచేయు అభ్యర్థులు జిహెచ్‌ఎంసిలో విధిగా ఓటరుగా నమోదై ఉండాలని, 2016 ఎన్నికల్లో నిర్ణయించిన వార్డుల రిజర్వేషన్లు కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలు సక్రమంగా తయారు చేసిన తరువాత ఎన్నికలు నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేసారు. దీనిపై ఎన్నికల కమిషనర్ స్పందిస్తూ, అన్ని అభ్యంతరాలు, సలహాలు స్వీకరించి, పరిష్కరించి ఎటువంటి అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఇందుకు అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీలు సహకరించాలని ఆయన కోరారు. దీని కోసం సీనియర్ అధికారులను ఎన్నికల పరిశీలకులుగా నియమించడం జరుతుందన్నారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల అభ్యంతరాలను పరిగణనలోనికి తీసుకొని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ వార్డుల వారీగ ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురణలోపు వార్డు డీలిమిటేషన్ బౌండరీల ప్రకారం ఆ వార్డులో నివసించే ఓటర్లందరిని ఆ వార్డులోనే చేర్చాలని, ఒక వార్డు ఓటరు ఇంకో వార్డులో ఉండరాదని, ఒక కుటుంబంలోని ఓటర్లంతా ఒకే వార్డులో ఉండేలా ఖచ్చింతంగా నిర్ధారించుకోవాలని ఎన్నికల అథారిటీ, జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనరును, డిప్యుటీ మున్సిపల్ కమిషనర్లను ఆదేశించనున్నట్లు తెలిపారు.

ఈ సమావేశానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి అశోక్ కుమార్, జాయింట్ సెక్రటరీ జయసింహా రెడ్డి, జాయింట్ డైరెక్టర్ విష్ణు ప్రసాద్‌తో పాటు 11 పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. విభిన్న అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసిన రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే చర్యలు బాగున్నాయని టిఆర్‌ఎస్ ఎంఎల్‌సి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. అభ్యర్థుల ఖర్చులు పెంచాలని తాము కోరినట్టు తెలిపారు. అలాగే దివ్యాంగులకు కొవిడ్ రోగులకు ప్రత్యేక వసతులు కల్పించాలని కోరారు. సోషల్ మీడియా కట్టడి కోసం ఎన్నికల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేయాలని టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి భరత్ పేర్కొన్నారు. కాగా కార్పొరేషన్‌లో ఉన్న అధికారులు కొందరు అధికార నాయకులతో కుమ్మక్కై పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు తొలగించారని భాజపా నేత చింతల రామచంద్రారెడ్డి ఆరోపించారు. దుబ్బాకలో పనిచేసిన పోలీసులు కాకుండా కేంద్ర బలగాలు ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసులను తీసుకురావాలన్నారు.

కాగా బిసిల రిజర్వేషన్‌లు పెంచాలని ఆ పార్టీకి చెందిన మరో ఎన్‌విఎస్ ప్రభాకర్ కోరారు. గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో 25శాతం పోలింగ్ కేంద్రాలు అదనంగా పెంచాలని కాంగ్రెస్ నేత మర్రి శిశిధర్ రెడ్డి సూచించారు. తూతూ మంత్రంగా ఎన్నికలు నిర్వహించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఉల్లంఘించకుండా రిజర్వేషన్‌లు ఉండాలన్నారు. గతంలో జరిగిన లోటుపాట్లు సరిచేయాలని, అభ్యర్థుల పేర్లు హిందీలో కూడా ప్రచురించాలని మరో కాంగ్రెస్ నేత నిరంజన్ సూచించారు. పోలింగ్‌కు ఐదు రోజుల ముందు మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకట్‌రెడ్డి అన్నారు. ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదా పార్టీలకు ఎందుకు పంపలేదని టిటిడిపి నేత జ్యోత్స్న ప్రశ్నించారు. ఒక డివిజన్ ఓట్లను మరో డివిజన్‌లో కలుపుతున్నారని ఆక్షేపించారు. చాలా ఓట్లు గల్లంతైయ్యాయని, మళ్లీ నమోదుకు అవకాశం కల్పించాలని వైసిపి నేత ప్రపూల్ రెడ్డి కోరారు.

GHMC elections likely to be held in Dec first week