11న గ్రేటర్ మేయర్ ఎన్నిక

ఫిబ్రవరి 11 ఉ. 11 గం.కు జిహెచ్‌ఎంసి కొత్త

కార్పొరేటర్ల ప్రమాణ స్వీకారం

మధ్యాహ్నం 12.30 గం.కు

పరోక్ష పద్ధతిలో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ విడుదల

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్(జిహెచ్‌ఎంసి) నూతన మేయర్ ఎన్నికకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన నూతన మేయర్‌తో పాటు డిప్యూటీ మేయర్‌ను పరోక్ష ఎన్నిక విధానంలో ఎన్నుకోనున్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం జిహెచ్‌ఎంసి మేయర్ ఎన్నికకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఆర్.పార్థసారధి విడుదల చేశారు. పరోక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకుగాను ఎన్నికల అధికారి, జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్ గ్రేటర్ పరిధిలోని ఒక జిల్లా కలెక్టరును ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించేందుకు ప్రిసైడింగ్ అధికారిగా నియమిస్తారని అన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన పరోక్ష ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రిసైడింగ్ అదికారి ఫిబ్రవరి 6వ తేదీలోపు ఈ ప్రత్యేక సమావేశం నోటీసును జిహెచ్‌ఎంసి సభ్యులందరికీ జారీ చేయాలి. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు నూతనంగా ఎన్నికైన కార్పోరేటర్లుచే ప్రిసైడింగ్ అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు.

అదేరోజు మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు జరిగే ప్రత్యేక సమావేశంలో ముందుగా మేయర్‌ను ఎన్నుకుంటారు. ఆ తర్వాత డిప్యూటీ మేయర్‌ను ఎన్నిక జరుగుతుంది. ఏదేని కారణాల వల్ల ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఎన్నిక నిర్వహించలేని పక్షంలో ఆ తర్వాత రోజు అంటే ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన ఈ ఎన్నిక నిర్వహించబడుతుందని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఆర్.పార్థసారధి తెలిపారు. ఈ ఎన్నిక ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు రాస్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఒక సీనియర్ ఐఎఎస్ అధికారిని పరిశీలకునిగా నియమించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత జిహెచ్‌ఎంసి పాలకమండలి పదవీకాలం ఈనెల 10వ తేదీతో ముగిసింది. ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

GHMC new mayor to be elected on February 11