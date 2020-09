రాష్ట్రాలకు నిధులు ఇవ్వండి : ఎంపి నామా

ఢిల్లీ : కరోనా కష్ట కాలంలో రాష్ర్టాలు ఆర్థికంగా చితికిపోయాయని, తక్షణమే ఆయా రాష్ట్రాలకు నిధులు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని టిఆర్ఎస్ ఎంపి నామా నాగేశ్వరరావు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. జిఎస్ టి, ఐజిఎస్ టి బకాయిలపై తొమ్మిది ప్రాంతీయ పార్టీల సభ్యులు పార్లమెంట్ ఆవరణలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద గురువారం ధర్నా చేశారు. ఈ సందర్భంగా నామా మాట్లాడారు. కేంద్రం నుంచి తెలంగాణకు రావాల్సిన రూ.9 వేల కోట్ల జిఎస్ టి బకాయిలను తక్షణమే చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. బకాయిల చెల్లింపుపై లోక్ సభలో వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చినట్టు ఆయన తెలిపారు. బకాయిల చెల్లింపుపై పార్లమెంట్ లో చర్చకు పట్టుబడుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తమ రాష్ట్ర సమస్యలపై చర్చించేందుకు సభలో సమయం ఇవ్వాలని లోక్ సభ స్పీకర్ ను కోరామని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా కారణంగా తెలంగాణ ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటుందని, తక్షణమే ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్రంపై ఉందని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

#WATCH Delhi: TRS, TMC, DMK, RJD, AAP, NCP, Samajwadi Party and Shiv Sena MPs protest in front of Mahatma Gandhi statue at the Parliament premises, demanding GST payments to states. pic.twitter.com/x9f5azAY0I

— ANI (@ANI) September 17, 2020