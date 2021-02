మంచు చరియలు విరిగిపడి ధౌలిగంగా నదిలో ఆకస్మిక వరదలు

పూర్తిగా ధ్వంసమైన తపోవన్ పవర్ ప్రాజెక్టు

150 మందికి పైగా కార్మికులు గల్లంతు

10 మృతదేహాలు గుర్తింపు

కొట్టుకుపోయిన పలు ఇళ్లు

యుద్ధప్రాతిపదికన కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు

సహాయక చర్యల్లో ఐటిబిపి, ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్, వైమానిక దళం, సైనిక బృందాలు

సిఎం రావత్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని, అమిత్ షా

పరిస్థితిపై ఆరా

డెహ్రాడూన్: ఉత్తరాఖండ్‌లో మరోసారి జలప్రళయం సంభవించింది. చమోలి జిల్లాలో నందాదేవి హిమనదంలో కొంత భాగం విరిగి మంచు చరియలు విరిగిపడడంతో గంగానది ఉపనది అయిన ధౌలిగంగా నది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. దీని ప్రభావంతో తపోవన్‌రేని వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న విద్యుత్ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. మరో మూడు వంతెనలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనలో పవర్ ప్జ్రాక్టులో పని చేస్తున్న సుమారు 150 మంది కార్మికులు గల్లంతయినట్లు ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీసు (ఐటిబిపి) అధికారులు వెల్లడించారు. గల్లంతయిన వారంతా చనిపోయి ఉంటారని భావిస్తున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇప్పటివరకు 10 మృత దేహాలను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. చమోలి జిల్లాలోని జోషిమఠ్ వద్ద మంచు చరియలు విరిగిపడ్డంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో ధౌలి గంగానదిలో నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగి పోయింది. వరద ధాటికి తపోవన్‌రేని ప్రాంతంలో ఉన్న రుషీ గంగా పవర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా దెబ్బతింది. నీటి ప్రవాహం ధాటికి పవర్ ప్రాజెక్టుతో పాటుగా పలు ఇళ్లు కూడా కొట్టుకు పోయాయని ఉత్తరాఖండ్ డిసిపి అశోక్ కుమార్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు.

ఏడు జిల్లాల్లో హైఅలర్ట్

కాగా ధౌలిగంగా ఉప్పొంగడంతో ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. పరిసర గ్రామాల ప్రజలను ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. పౌరి, తేహ్రి, రుద్రప్రయాగ్, హరిద్వార్, డెహ్రాడూన్ సహా ఏడు జిల్లాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. అలాగే వరదలకు సంబంధించి పాత ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసి తప్పుడు ప్రచారం చేయవద్దని ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ ప్రజలకు సూచించారు. గంగానది పరీవాహక ప్రాంతాలకు ఎవరూ వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. మరో వైపు సహాయక చర్యల కోసం ఐటిబిపి, ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్,ఎస్‌డిఆర్‌ఎఫ్ బృందాలతో పాటుగా వైమానిక దళం, సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించారు.

16 మందిని కాపాడిన ఐటిబిపి

కాగా తపోవన్ డ్యామ్ వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న సొరంగంలో చిక్కుకున్న 16 మంది కార్మికులను ఐటిబిపి బృందాలు సురక్షితంగా కాపాడినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.

పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నాం: మోడీ

కాగా ఈ ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అసోం రాష్ట్ర పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని అక్కడినుంచే ముఖ్యమంత్రి రావత్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఇతర ఉన్నతాధికారులతోను చర్చించిన ఆయన పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

రాష్ట్రపతి తీవ్ర సంతాపం

కాగా ఉత్త్రాఖండ్‌లో జలప్రళయం సంఘటనపై రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. గల్లంతయిన వారంతా క్షేమంగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన ఒక ట్వీట్‌లో ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

కేంద్రం తరఫున అండగా ఉంటాం: అమిత్ షా

ఈ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పందించారు. రాష్ట్ర సిఎంతో పాటుగా ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్, ఐటిబిపి డిజిపిలతోను మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. అన్ని సహాయక బృందాలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయచర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఢిల్లీనుంచి ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్ ప్రత్యేక దళాలు హెలికాప్టర్లలో బయలుదేరినట్లు తెలిపారు. అవసరమైతే మరిన్ని బృందాలను పంపిస్తామన్నారు. కేంద్రం తరఫున అన్ని సహాయ, సహకారాలను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు హోం శాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానంద రాయ్ ఉత్తరాఖండ్ ప్రధానకార్యదర్శితో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.

2013జూన్‌లో వరసగా నాలుగైదు రోజులు ఎడతెరిపిలేకుండా కుండపోత వర్షాలు కురవడంతో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇదే విధంగా ఆకస్మిక వరదలు రావడంతో ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్‌నాథ్ ప్రాంతం దాదాపుగా కొట్టుకు పోయిన విషయం తెలిసిందే. ఆ వరదల్లో 5,700 మందికి పైగా మృతి చెందగా అపార ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. సుప్రసిద్ధ కేదార్‌నాథ్ ఆలయం కూడా కొంత భాగం దెబ్బతినడంతో కొన్ని నెలల పాటు ఆలయాన్ని పూర్తిగా మూసి వేశారు కూడా.

మేమూ కొట్టుకు పోతామనుకున్నాం.. ప్రత్యక్ష సాక్షి కథనం

కాగా ఈ ఆకస్మిక వరదల్లో తాము కూడా కొట్టుకు పోతామనుకున్నామని ఓ ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. అది చాలా వేగంగా వచ్చిందని, ఎవరినీ అలర్ట్ చేయడానికి సమయం కూడడా లేకపోయిందని సంజయ్ సింగ్ అనే అతను చెప్పాడు. జోషిమఠ్ పక్కనే ఉన్న రౌని గ్రామంలో అతను ఉంటాడు. ఈ వరదల్లో తాము కూడా కొట్టుకు పోతామనుకున్నామని అతను చెప్పాడు. అక్కడికి దగ్గర్లో ఉన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులో పని చేస్తున్న 150 మందికి పైగా కార్మికులతో పాటుగా సమీప గ్రామాలకు చెందిన పలువురు కూడా కొట్టుకు పోయారని, అసలు ఎంతమంది గల్లంతయ్యారో కూడా అర్థం కావడం లేదని సంజయ్ సింగ్ చెప్పాడు.

