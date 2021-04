మరో చోటు వెతుకులాటలో దీదీ

బెంగాల్ ఎన్నికల సభలో మోడీ

జాయ్‌నగర్ (బెంగాల్): దీదీ (మమత )కి నందిగ్రామ్‌లో ఓటమి ఖాయం అని తెలిసినట్లుందని, అందుకే మరో నియోజకవర్గం నుంచి పోటీకి సిద్ధమవుతున్నట్లుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చెప్పారు. బెంగాల్‌లో రెండో విడత పోలింగ్ దశలో ప్రధాని మోడీ సౌత్ 24 పరగణాస్‌లోని జాయ్‌నగర్‌లో ఎన్నికల సభలో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు జరిగిన పోలింగ్‌లో నందిగ్రామ్‌లో ఓటమి భయం మమతను ఆవహిచిందని మోడీ అన్నారు దీనితో ఎందుకైనా మంచిదని మరో నియోజకవర్గం వెతుకులాటలో పడిందని తనకు తెలిసిందని అన్నారు. బెంగాల్‌లో మొత్తం 8 దశలలో పోలింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. నందిగ్రామ్‌లో విజయం కోసం ఆమె వరుసగా మూడురోజులు ఉన్నారని, అయితే ఫలితం లేదని తెలుసుకున్నట్లుగా ఉందన్నారు. నందిగ్రామ్‌లో మమత బిజెపి నేత సువేందు అధికారితో పోటీలో ఉన్నారు.

కొల్‌కతాలోని స్వనియోజకవర్గం భవానిపోరేను వదిలి దీదీ నందిగ్రామ్ వెళ్లారని, ఇప్పుడు తప్పు తెలుసుకున్నట్లుగా ఉందని, సమస్య తలెత్తకుండా ఉండేందుకు మరి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లుతారో చూడాల్సి ఉందని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. బిజెపికి వ్యతిరేకంగా ఉమ్మడిపోరుకు దిగాలనే మమత లేఖపై ప్రధాని మండిపడ్డారు. ఆమెకు అభద్రతా భావం ఏర్పడిందని, దీనితో అయినవాళ్లను కానివాళ్లను అందరిని పిలుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. మమత బెనర్జీకి జైశ్రీరాం మాటంటే పడదు, తిలకం, కాషాయ దుస్తులంటే గిట్టవు అని, చివరికి బెంగాలీల దేవత దుర్గామాత పూజల తరువాత నిమజ్జనం ఘట్టానికి కూడా వ్యతిరేకి అని ప్రధాని మండిపడ్డారు. మమత వేరే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీకి వెళ్లుతోందనే ప్రధాని మాటలను టిఎంసి వర్గాలు తోసిపుచ్చాయి. నందిగ్రామ్‌లో మమత విజయం ఖాయం అని , పైగా సునాయాసంగా విజేత అవుతారని, వేరే స్థానం అవసరం లేదని పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

