ఈ ఏడాది చివరి నాటికి రూ.60 వేలకు బంగారం

ఏప్రిల్‌లో ఇప్పటివరకు రూ.3,600 పెరిగిన ధర

ముంబై : భవిష్యత్‌లో ఏమైనా శుభకార్యాలు ఉన్నా, లేకపోతే చేతిలో తగినంత డబ్బు ఉన్నా ఇప్పుడే బంగారం కొనుగోలు చేయండి. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో బంగారం రూ.60 వేల వరకు చేరుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ.47,864కు చేరుకుంది. ఏప్రిల్‌లో ఇప్పటి వరకు బంగారం ధర రూ.3,674 అంటే 8 శాతం పెరిగింది. రూ.50 వేలకు చేరువ అవుతోంది. దేశంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసుల దృష్ట్యా బంగారం మరింతగా పెరగొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఏప్రిల్‌లో వెండి కూడా 11 శాతం పెరిగింది. మార్చి 31న కిలో వెండి రూ.62,862 వద్ద ఉండగా, ఇది ఇప్పుడు రూ.69,966 లకు చేరుకుంది. అంటే ఈ నెలలో ఇది రూ .5,948 పెరిగింది.

దేశంలో కరోనా కేసులు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. ఇది దేశంలో అస్థిరత లేదా అనిశ్చితి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుందని కేడియా కమోడిటీ డైరెక్టర్ అజయ్ కేడియా అన్నారు. కరోనా కేసులు పెరిగిన కారణంగా దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు లాక్‌డౌన్ చేయడం ప్రారంభించాయి. అలాగే ప్రజలలో కరోనా పట్ల మళ్ళీ భయాందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇదే కాకుండా స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా తీవ్ర హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో రాబోయే కాలంలో బంగారంపై పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరగడం ప్రారంభమైంది. దీంతో బంగారం ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. అదే వాతావరణం ఉంటే రాబోయే 5 నుండి 6 నెలల్లో బంగారం రూ.60 వేలకు చేరుకునే అవకాశముంది.

బంగారంపై పెట్టుబడి సరైనదే

ప్రస్తుత బంగారం ధోరణి కొనసాగితే మే చివరి నాటికి బంగారం రూ.55,000 కు చేరుకుంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం కరోనా కారణంగా చాలా విషయాలు బంగారానికి మద్దతుగా ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో మంచి రాబడి కావాలంటే బంగారం పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు. కరోనా కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొంది. స్టాక్ మార్కెట్ మరింత హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతోంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారులు స్టాక్స్ నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకుని, బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. దీంతో బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగి ధరలు జంప్ చేస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడుతోంది.

ఇది మాత్రమే కాదు, డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి కూడా బలహీనపడింది. దీని నుండి బంగారం కూడా మద్దతు పొందుతోంది. డాలర్‌లో బలహీనత, చైనాలో బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడానికి బ్యాంకుల ఆమోదం వంటి అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదలను చూపిస్తోందని భావిస్తున్నారు. చైనా అతిపెద్ద బంగారు మార్కెట్, ఆ తర్వాత భారతదేశంలో పసిడి మార్కెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధర వేగంగా పెరగడం ప్రారంభమైంది. బంగారం ధర ఔన్సు 1,792 డాలర్లను దాటింది. ఏప్రిల్ 1న బంగారం ఔన్స్ 1,730 డాలర్లుగా ఉంది. రిటైల్, టోకు ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కూడా 8 సంవత్సరాల గరిష్టానికి చేరాయి. దీనివల్ల బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది

గతేడాది రూ.56 వేలకు చేరుకుంది

గత సంవత్సరం కరోనా కేసులు పెరిగినప్పుడు బంగారం ధర ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఇది 2020 ఆగస్టులో రికార్డు స్థాయిలో రూ.56,200 లకు చేరుకుంది. ఆ సమయంలో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా పెట్టుబడిదారులలో భయం వాతావరణం ఉంది. ఇప్పుడు కరోనా సెకండ్ వేవ్‌తో మళ్లీ అటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తోంది.

