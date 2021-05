తగ్గినా.. మరింత పెరగొచ్చు

వచ్చే ఆరు నెలల్లో ధర 60 వేలకు బంగారం : నిపుణులు

న్యూఢిల్లీ : బంగారం ధరలు కొద్ది రోజులుగా తగ్గతూ వస్తున్నాయి. అయితే వచ్చే నెలల్లో మాత్రం మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. శుక్రవారం బంగారం పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.310 తగ్గి రూ.45,170కి చేరింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ఈ వారం బంగారం రూ.1,000కి పైగా తగ్గింది. వెండి కిలో రూ.767 తగ్గి 67,800 రూపాయలకు చేరుకుంది. ఈవారంలో ఇది 1,352 రూపాయల చౌకగా మారింది. ఏప్రిల్‌లో మొత్తంగా చూస్తే బంగారం స్వల్పంగా పెరిగింది. మార్చి 31 నాటికి ఇది రూ.44,190గా ఉండగా, ఇప్పుడు కొంత పెరిగింది. అదే సమయంలో వెండి కూడా ఏప్రిల్‌లో రూ .4 వేల వరకు పెరిగింది. మార్చి 31న వెండి కిలో 62,862 రూపాయల వద్ద ఉంది. ఇది ఇప్పుడు రూ.67,800లకు చేరుకుంది.

రూ.60 వేల వరకు చేరనుంది..

దేశంలో కరోనా కేసులు రోజు రోజుకీ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి, ఇది దేశంలో అస్థిరత లేదా అనిశ్చితి వాతావరణాన్ని సృష్టించిందని కేడియా కమోడిటీ డైరెక్టర్ అజయ్ కేడియా అన్నారు. ఈ పరిస్థితులతో దేశంలో చాలా చోట్ల లాక్‌డౌన్ విధించడం ప్రారంభించారు. అలాగే ప్రజలలో కరోనా పట్ల మళ్ళీ భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. అంతేకాకుండా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరగడం ప్రారంభమైంది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధర పెరుగనుంది. ఇదే వాతావరణం ఉంటే రాబోయే 5 నుండి 6 నెలల్లో బంగారం 60 వేల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది. అంటే దీపావళి నాటికి భారీగా పసిడి ధరలు పెరగనున్నాయి. కరోనా కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి ఉందని ఐఐఎఫ్‌ఎల్ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (కమోడిటీ అండ్ కరెన్సీ) అనుజ్ గుప్తా అన్నారు. ఈ పరిస్థితిలో బంగారం రాబోయే నెలల్లో మళ్లీ 55 వేలకు చేరుకుంటుందని అన్నారు.

అనిశ్చితి వాతావరణం

కరోనా కేసులు పెరగడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొంది. ఇది స్టాక్‌మార్కెట్లో మరింత హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతోంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారులు స్టాక్స్ నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకుని, బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. దీని వల్ల బంగారం ధరలు పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడుతోంది. ఇది మాత్రమే కాదు, డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి కూడా బలహీనపడింది. దీని నుండి బంగారం కూడా మద్దతు పొందుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధర వేగంగా పెరగడం ప్రారంభమైంది. బంగారం ధర ఔన్సు 1,773 డాలర్లను దాటింది. ఏప్రిల్ 1న బంగారం 1,730 డాలర్ల వద్ద ఉంది. రిటైల్, టోకు ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కూడా 8 ఏళ్ల గరిష్టానికి చేరాయి. దీనివల్ల బంగారం, వెండికి మద్దతు లభిస్తోంది.

Gold price may rise to Rs 60,000 in next six months