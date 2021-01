పసిడి భారీగా పతనం

ఒక్క రోజే పది గ్రాములపై రూ.2000కు పైగా తగ్గిన బంగారం

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ అదే ధోరణి

అమెరికా పరిణామాలు, వ్యాక్సిన్ల ఎఫెక్ట్ అని విశ్లేషకుల అంచనా

అదే బాటలో వెండి ధరలు

న్యూఢిల్లీ: పండగల ముందు పసిడి ప్రియులకు ఇది నిజంగా ఊహించని శుభవార్తే. పసిడి ధరలు శనివారం కనీవినీ ఎరుగని స్థాయిలోపతనమైనాయి. అమెరికా సహా అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు నేలచూపులు చూశాయి. 10 గ్రాముల పసిడి ధరపై ఏకంగా రూ.2 వేలకు పైగా తగ్గింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్‌చేంజి(ఎంసిఎక్స్)లో ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 4 శాతం తగ్గి పది గ్రాములకు 2,086 క్షీణించి రూ.48,818 వద్ద ముగిసింది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్స్‌కు 1833 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఇక ఢిల్లీలో శనివారం పది గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.49,650గా ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం 54,160గా ఉంది.

ముంబయి మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాములకు రూ.50,190,24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.52,890గా ఉంది. చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.47,920,24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.52,270గా, బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.47,500, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.51,800గా నమోదైంది. అదే సమయంలో వెండి ధరలు మరింత దారుణంగా పతనమైనాయి. కిలోకు ఏకంగా రూ.6,100(8.8 శాతం) తగ్గి రూ.63,650కి పడిపోయింది. శుక్రవారం కూడా ఢిల్లీలో బంగారం, వెండి ధరలు బాగానే పతనమైనాయి. బంగారం పది గ్రాములకు రూ.640 మేర తగ్గగా, వెండి కిలోకు రూ.1,609 మేర పడిపోయింది.

వ్యాక్సిన్ల ఎఫెక్ట్

అమెరికా, బ్రిటన్ సహా పలు దేశాలు కొవిడ్19 కట్టడికి వ్యాక్సిన్ల వినియోగాన్ని చేపట్టాయి. ఫార్మా దిగ్గజాలు, ఫైజర్, మోడెర్నా, ఆస్ట్రాజెనెకా అభివృద్ధి చేసిన వ్యాక్సిన్లకు అత్యవసర ప్రాతిపదికన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఆర్థిక వ్యవస్థలు తిరిగి గాడిన పడనున్నాయనే అంచనాలు బలపడుతున్నాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. దీనికి తోడు అమెరికాలో మార్చి తదుపరి ట్రెజరీ ఈల్డ్ గరిష్టానికి చేరడంతో పసిడి నిల్వ చేసే వ్యయాలు పెరగనున్నట్లు తెలియజేశారు. మరో వైపు 8 నెలల తర్వాత డిసెంబర్‌లో వ్యవసాయేతర రంగంలో నిరుద్యోగిత పెరిగగినట్లు తాజా గణాంకాలు వెల్లడించాయి. దీంతో కొత్తప్రభుత్వం భారీ సహాయక ప్యాకేజిలకు ఆమోదముద్ర వేయనున్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. కాగా సమీప భవిష్యత్తులో ఔన్స్ పసిడి ధరలు1705 డాలర్ల వరకు తగ్గవచ్చని బులియన్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Gold prices fell by more than Rs 2,000 per 10 gm