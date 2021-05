చెన్నయ్ ఎయిర్ పోర్టులో బంగారం పట్టివేత

చెన్నయ్ : తమిళనాడు రాజధాని చెన్నయ్ ఎయిర్ పోర్టులో శనివారం కస్టమ్స్ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఈ క్రమంలో దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి నుంచి రూ.57 లక్షల విలువైన 1.2కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన సదరు వ్యక్తి తన వెంట తెచ్చుకున్న ఎల్ఇడి టివి లోపల బంగారం దాచి పెట్టుకొని తెచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని పసిగట్టిన కస్టమ్స్ అధికారులు టివిని విప్పి చూడగా బంగారం పట్టుబడింది. దీంతో సదరు వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని చెన్నయ్ పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

Tamil Nadu: Air Customs, Chennai says it has recovered & seized 1.2 kgs of gold worth Rs 57 lakhs concealed inside a 55-inch LED TV by a passenger arriving from Dubai.

The person, a resident of Nagapattinam, has been arrested, it says. pic.twitter.com/vr7UkrWMdH

— ANI (@ANI) May 1, 2021