పాలనా కేంద్రాలు ఒకే చోట ఉండాలి

వివాదం, రాజకీయం కోసమో ఈ వ్యాఖ్యలు చేయలేదు

కేంద్రం నన్ను అడిగితే ఇదే అభిప్రాయం చెబుతా

ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు

హైదరాబాద్ : సిఎం, పాలనా యంత్రాంగం, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ ఒక్క చోటే ఉండాలని, ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయం కోసమో, వివాదం కోసమే చేయడంలేదని దేశ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు పేర్కొన్నారు. పాలనాయంత్రాంగం, హైకోర్టు అన్ని ఒక్కచోట ఉంటేనే పాలనలో సౌలభ్యం ఉంటుందని వెంకయ్యనాయుడు వివరించారు. 42 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవంతో ఈ మాట చెబుతున్నాననని ఒకవేళ కేంద్రం నన్ను అడిగితే నేను ఇదే అభిప్రాయం చెబుతానన్నారు. రాజధాని అమరావతి రైతుల భావోద్వేగం చూసి నా మనసు చలించిందని, పరిపాలన కేంద్రీకృతం కావాలన్నారు. రాజధాని రైతులు నా వద్దకు వచ్చారని, వారికి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేకపోయానన్నారు.

మూడు రాజధానులపై నా అభిప్రాయాలను అవసరమైన చోట చెబుతానని, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ ఒకే చోట ఉండాలని, దీంతో . ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం కింది స్థాయి వరకూ వెళ్తుయన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజధానిపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని, మూడు రాజధానులపై నిర్ణయం తీసుకున్నాక నా అభిప్రాయాన్ని అవసరమైన వెల్లడిస్తానన్నారు. నానాటికీ రాజకీయాల్లో స్థాయితో పాటు విలువలు పడిపోతున్నాయని, పాలనలలో శత్రువులు అనే భావన రోజురోజుకు పెరుగుతోందన్నారు. ముఖ్యంగా సిఎం, ప్రతిపక్ష నేత, ప్రధాని, నేతల మధ్య వాడే భాషలు కలిచివేస్తున్నాయని, అదేవిధంగా అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ పనిచేసే సమయం తగ్గిపోవడంతో పాటు ఆయా కమిటీల్లో ఎంఎల్‌ఎలు, ఎంపిలను నియమిస్తే వాళ్లు హాజరుకావడం లేదు అని వెంకయ్యనాయుడు పేరొన్నారు.

Governance centers should be in one place