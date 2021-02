హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్ సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాల‌తో వర్ధిల్లాలని రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్ రాజన్ ఆకాంక్షించారు. బుధవారం కెసిఆర్ తన 67వ జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గవర్నర్ తమిళిసై కెసిఆర్ కు జన్మదినశుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు. కెసిఆర్ ఇలాగా ఎల్లకాలం ప్రజా సేవలో ముందుకు సాగాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న కెసిఆర్ జనహృదయ నేతగా పేరు తెచ్చుకున్నారని ఆమె కొనియాడారు.

గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కే. చంద్రశేఖర్ రావు గారికి హార్థిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

మీరు ఆయురారోగ్యాల తో ప్రజా సేవలొ ముందుకు సాగాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను.Warm birthday greetings to honb @TelanganaCMO Shri KCR garu & prayers for future years with all happiness & health pic.twitter.com/mYGzXnTTeM

