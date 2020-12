అందరూ పాటించాల్సిందే

కరోనా సెకండ్ వేవ్‌కు కారణం కావొద్దు

అనుమానం ఉంటే టెస్టులు

సమాచారం కోసం 040-24651119ను సంప్రదించండి : హెల్త్ డైరెక్టర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వారంతా వారం రోజుల పాటు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్‌లో ఉండాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ సూచించారు. ముఖ్య లీడర్ల నుంచి క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్త వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ఆయన వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా అదుపులో ఉందని, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా తాము సూచించిన నిబంధనలను తు.చ తప్పక పాటించాలని ఆయన మరోసారి కోరారు. ఎన్నికల్లో విరివిగా తిరిగిన వారంతా వారం రోజుల పాటు సెల్ఫ్ క్వారంటైన్‌లోకి వెళ్లాలని, లేకపోతే కేసుల తీవ్రత మళ్లీ పెరిగి సెకండ్ వేవ్‌కి దారి తీసే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.ముఖ్యంగా హైరిస్క్(గర్భిణీలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు) గ్రూప్ వారు ఉన్న ఇండ్లల్లో మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన తెలిపారు.

కరోనా వైరస్ అంశంపై ఆయన బుధవారం కోఠి ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డితో కలసి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈసందర్బంగా హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం తీసుకున్న సరైన చర్యలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం కరోనా అదుపులోనే ఉందన్నారు. కానీ చలి, ఎన్నికల్లో నేపథ్యంలో జరిగిన విస్తృత ప్రచారాలతో వైరస్ తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు. ఈక్రమంలో ఎన్నికల్లో పాల్గొన్న వారంతా అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి రావొద్దని, వైరస్ సోకిందనే అనుమానం ఉన్నవారు, లక్షణాలు కనిపించిన వారు వెంటనే కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ఆయన అన్ని పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు, ప్రజలకు పిలుపు నిచ్చారు.

మరో 50 టెస్టింగ్ కేంద్రాలు

రాష్ట్రంలో అదనంగా మరో 50 టెస్టింగ్ కేంద్రాలను పెం చుతున్నామని ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ సంచాలకులు తెలిపారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1076 యంటీజెన్, ప్రభుత్వం ఆధీనంలో 18, ప్రైవేట్‌లో 54 ఆర్‌టిపిసిఆర్ విధానంలో టెస్టులు నిర్వహిస్తుండగా, మరో 50 కేంద్రాలను పెంచుతున్నామని ఆయన తెలిపారు. వీటిలో ఏకంగా 25 కేంద్రాలను జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో ఏర్పాటు చేస్తుండగా, మరో 25 కేంద్రాలను వివిధ జిల్లాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నామని ఆయన వివరించారు. దీంతో పాటు మరో 300 మొబైల్ వెహికల్స్‌తో ఆర్‌టిపిసిఆర్ విధానంలో టెస్టులు చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మొబైల్ టెస్టింగ్ పాయింట్లను ఓల్డేజ్, హైరిస్క్ గ్రూప్‌లు అధికంగా ఉండే ఏరియాల్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

అంతేగాక జమసమూహాలు, కార్యాలయాలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఇతర కమర్షియల్ ప్రాంతాల్లో మొబైల్ టెస్టింగ్‌లతో ప్రజలకు నిర్ణిత కాల వ్యవధిలో విస్తృతంగా పరీక్షలను నిర్వహిస్తామని ఆయన వివరించారు. అయితే టెస్టింగ్ విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలున్నా 104కి లేదా, 040,24651119కి పోన్ చేసి తెలుసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో కరోనా టెస్టులను ఉచింతగా నిర్వహిస్తున్నామని, అనవసరంగా ప్రైవేట్‌కు వెళ్లి డబ్బులు ఖర్చుపెట్టుకోవద్దని ఆయన మరోసారి తెలిపారు. గత కొన్ని రోజుల నుంచి పరీక్షల సంఖ్య పెరుగుతుంటే, పాజిటివ్‌లు తగ్గుతున్నాయని, పండగలు, చలి తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ కేసులు పెరగకపోవడం మంచి పరిణామమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అయితే తాజాగా ఎన్నికల నేపథ్యంలో జరిగిన కార్యక్రమాల వలన కేసులు సంఖ్య కాస్త పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. గత నాలుగు నెలలతో పోల్చితే ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పాజిటివ్ రేట్ తగ్గిందని హెల్త్ డైరెక్టర్ వెల్లడించారు. గతంలో పాజిటివ్ రేట్ 23 % ఉండగా, ప్రస్తుతం కేవలం నుండి 1.1 %కి పడిపోయిందన్నారు. దీంతో బెడ్ ఆక్సూపెన్సీ కూడా తగ్గిందన్నారు. ప్రస్తుతం కేవలం సుమారు 12 శాతం బెడ్లు మాత్రమే రోగులతో నిండాయని, 88 శాతం బెడ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని హెల్త్ డైరెక్టర్ తెలిపారు. ఆగస్ట్ నెలలో బెడ్ ఆక్యూపెన్సీ 40.4 % ఉండగా, సెప్టెబరులో 29.2, అక్టోబర్‌లో 16.5, నవెంబర్ లో 11.9 చొప్పున నమోదైనట్లు డిహెచ్ తెలిపారు.

వైరస్‌కు మనమేమీ మినహాయింపు కాదు

కరోనా వైరస్‌కు మనమేమి మినహాయింపు కాదని డిహెచ్ డా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఇప్పటికే ఇతర దేశాలతో పాటు మన దేశంలో ఢిల్లీ, మహరాష్ట్ర, చత్తీస్‌ఘడ్, యూపి, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కేసులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఈక్రమంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోక పొతే మన దగ్గరా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా చలి తీవ్రత ఉండటంతో వైరస్ విజృంభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటి వరకు తేలిన కేసుల్లో అసింప్టమాటిక్‌తోనే ఎక్కువ మంది వైరస్ బారిన పడుతున్నారు కావున ప్రస్తుతం మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు.సెకండ్ వేవ్ రాకుండా అడ్డుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉందని, ఈక్రమంలో ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుందని ఆయన తెలిపారు. కానీ దయచేసి ప్రజలు కూడా భాద్యతగా వ్యవహరించాలని ఆయన కోరారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, పంక్షన్లు, గ్రూప్ గేదర్స్‌లో కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను పాటించాలన్నారు. ఇటీవల పెళ్లిళ్లకు వందలాది మంది హాజరుకావడంతో వల్ల జగిత్యాల జిల్లాలో కేసుల సంఖ్య ఒక్క సారిగా పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. కావున ప్రతి ఒక్కరూ ముక్కు, నోరు పూర్తిగా మూసుకొని ఉండేలా మాస్కును ధరించాలన్నారు. మాస్క్ నే మనకు 90% రక్షణ కల్పిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. దీంతో పాటు నిత్యం చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలని హితవు పలికారు.

వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి సాప్ట్‌వేర్ డ్రై రన్ చేస్తున్నాం

కరోనా వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి కార్యక్రమాన్ని సమర్ధవంతంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్రంలో సాప్ట్‌వేర్ డ్రై రన్ చేస్తున్నామని హెల్త్ డైరెక్టర్ చెప్పారు. ఇటీవల ఈ కోవిన్(కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇంటిలిజెన్స్) సాప్ట్‌వేర్ డ్రై రన్‌ను నిర్వహించేందుకు కేంద్రం రాజస్థాన్‌తో పాటు మన రాష్ట్రాన్ని కూడా ఎంపిక చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం బోగ్గుల కుంట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం లో కేంద్ర బృందం ఆధ్వర్యంలో ఈ డ్రై రన్ నడుస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటికే మొదటి దశలో వాక్సిన్ ఇచ్చేందుకు లిస్ట్‌ను సిద్దం చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే వాక్సిన్ మొదటి డోసు ఇచ్చిన తర్వాత 3 వారాల తరువాత మళ్లీ మరో డోసు వాక్సిన్‌ను ఇస్తామని డిహెచ్ తెలిపారు. అనంతరం 9 నెలల పాటు దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది కావున అందరికీ ఈ వాక్సిన్ పూర్తి స్థాయిలో అందించడం ప్రస్తుతం సాధ్యపడదని ఆయన తెలిపారు. ఈక్రమంలో వ్యాక్సిన్ వస్తుందని నిర్లక్షంగా వ్యవహరించకుండా కోవిడ్ ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ఆయన కోరారు. మరోవైపు వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మాస్కులు, భౌతిక దూరం పాటించాల్సిందిగా ఇప్పటికే పలువురు శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారని డిహెచ్ గుర్తు చేశారు.

జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే సెకండ్ వేవ్ : డిఎంఇ

వైరస్ సోకకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే సెకండ్ వేవ్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డి హెచ్చరించారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతోనే నవంబర్ లో చాలా తక్కువ కేసులు నమోదు అయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. గతంలో గాంధీలో 900 కేసులు ఉండగా, ఇప్పుడు కేవలం 135 మంది మాత్రమే ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.ప్రస్తుతం కోవిడ్ చికిత్సను అందించే 62 ఆసుపత్రుల్లో 90 శాతం బెడ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఒకవేళ సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పటికీ ఎదుర్కొనేందుకు వైద్యశాఖ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. మౌళిక వసతులు, మందులు, సిబ్బంది కొరత లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. దీనిలో భాగంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లోనూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌లను అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. అంతేగాక ఇప్పటి వరకు అన్ని ఆసుపత్రుల్లో 1600 వెంటిలేటర్స్‌ను సిద్ధం చేశామన్నారు.

పోస్ట్ కోవిడ్ సమస్యలపై కూడా దృష్టి పెట్టాం

గతంలో కరోనా సోకిన వారిలో చాలామంది ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో రెండు నెలల నుంచి హాస్పిటల్స్ కి వస్తున్నట్లు గుర్తించామని డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డి తెలిపారు. వారిలో ఎక్కువగా లంగ్స్, శరీరం నీరసించడం, ఓళ్లు నొప్పులు, వంటి సమస్యలతో అధికంగా బాధపడుతున్నారని ఆయన తెలిపారు. దీంతో గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక వార్డులలో వారికి వైద్యం అందిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేగాక ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా గాంధీ ఆసుపత్రిలో నాన్ కోవిడ్ సేవలను కూడా మొదలు పెట్టామని ఆయన తెలిపారు. అయితే అన్ని రకాల శస్త్ర చికిత్సలను అతి త్వరలో అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన చెప్పారు. అయితే కొందరు కావాలనే క్వారంటైన్ లీవ్స్ కోసం ధర్నాలు చేస్తున్నారని, అది కరెక్ట్ కాదని ఆయన హెచ్చరించారు.

