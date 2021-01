రైతులు కేంద్రం చర్చల సీరియల్

8వ దఫాలోనూ ప్రతిష్టంభన

తిరిగి 15న సంప్రదింపులు?

చట్టాల రద్దుకు నేతల పట్టు

సుప్రీం తేలుస్తుందన్న కేంద్రం

మరేంగే యా జితెంగె నినాదాలు

పనికిమాలిన వైఖరన్న మంత్రులు

న్యూఢిల్లీ: రైతులు కేంద్రం మధ్య శుక్రవారం జరిగిన ఎనిమిదో దఫా చర్చలు తిరిగి అసంపూర్తిగా ముగిశాయి. ఇరు పక్షాల మధ్య కీలక అంశాలపై తాజా చర్చలలో ఎటువంటి అంగీకారం కుదరలేదు. తిరిగి ఈ నెల 15వ తేదీన చర్చలు జరిగేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇదొక్కటే ఇప్పటి చర్చల దశలో కుదిరిన పురోగతి. దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని యూనియన్లు కొత్త చట్టాలపై చర్చించడం మంచిదని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే ముందు చట్టాలను వెనకకు తీసుకోవాలని రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు తేల్చిచెప్పారు. దీనితో సంప్రదింపుల ప్రక్రియ మరోమారు నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు చర్చలు 15వ తేదీకి వాయిదా పడటంతో రైతులు తాము సాంప్రదాయకంగా నిర్వహించుకునే లోహ్రిని ఢిల్లీ శివార్లలోనే చలిగాలుల తీవ్రత మధ్య జరుపుకోవల్సి ఉంటుంది. సూర్యసంక్రమణం దశలో రైతులు ప్రత్యేకించి పంజాబ్‌లో ఈ పర్వదినాన్ని ప్రతి ఏటా నిర్వహించుకుంటారు.

అయితే ఇప్పుడు చర్చలు తిరిగి వాయిదా పడటంతో లోహ్రి ఉత్సవం ఇంటికి దూరంగా నిరసనల మధ్య జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జరిగిన చర్చలలో తాము కేవలం ఒకే ఒక్క అంశాన్ని చర్చించినట్లు రైతులు తెలిపారు. అయితే వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ రైతులు వ్యవసాయ చట్టాల గురించి చర్చించాలని తాము తెలిపినట్లు వివరించారు. అయితే చట్టాల రద్దే తమకు తొలి ప్రాధాన్యత క్రమం అని రైతులు తేల్చిచెప్పారు. దీనితో కనీస మద్దతు ధర గురించి ఎటువంటి మాటామంతీ లేకుండానే చర్చలు అటకెక్కాయి. తాము నిరసనల పర్వం సాగిస్తామని, ఈ నెల 26వ తేదీన ఉద్యమ ఉధృతిని ప్రదర్శిస్తామని మంత్రికి తెలిపారు. అయితే ఇటువంటి వాటితో ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండబోదని మంత్రి చెప్పినట్లు రైతు సంఘాల నేతలు తెలిపారు.

మహిళా కిసాన్ అధికార్ మంచ్ నాయకురాలు కవిత కురుగంటి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం మొండి పట్టుదల ఈసారి మరింత స్పష్టం అయిందని విమర్శించారు. వ్యవహారం ఎట్లాగూ సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున వారే నిర్ణయం తీసుకోనివ్వండంటూ మంత్రుల బృందం తెలిపిందని వివరించారు. ఈసారి కూడా చర్చలలో వ్యవసాయ మంత్రితో పాటు, రైల్వేలు, వాణిజ్య, ఆహార మంత్రి పీయూష్ గోయల్, వాణిజ్య శాఖ సహాయ మంత్రి సోమ్ ప్రకాశ్ కేంద్రం తరఫున హాజరయ్యారు. చట్టాలు బాగా ఉన్నాయని, వీటిలోని లాభాలను బేరీజు వేసుకుని మాట్లాడాలని బృందం రైతులకు తెలిపింది. ఇక్కడి విజ్ఞాన్‌భవనలో దాదాపుగా 40 రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు రైతుల తరఫున తమ గళం విప్పారు.

చాలా యూనియన్ల నుంచి చట్టాలకు మద్దతు: తోమర్

తాము తీసుకువచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు పలు రైతు సంఘాలు ఆమోదం ప్రకటిస్తూ వస్తున్నాయని చర్చల దశలో వ్యవసాయ మంత్రి తోమర్ తెలిపారు. దీనికి వెంటనే భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ (బికెయు) నేత బల్బీర్ సింగ్ రాజేవాల్ గట్టి జవాబు ఇచ్చారు. జాతేబందీలు (సిక్కువర్గాలు), యూనియన్లు చట్టాలను వెనకకు తీసుకుంటేనే దేనికైనా అంగీకరిస్తాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా వ్యవసాయం అనేది రాష్ట్రాల పరిధిలోకి వచ్చే అంశం అని, రాష్ట్రాల వారిగా ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి చట్టాలను నిబంధనలను రూపొందించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.

కేంద్రం ఈ విషయంలో ఎందుకు చొచ్చుకువచ్చిందని ప్రశ్నించారు. కేంద్రం పరిధిలోకి రాని అంశంపై ఉన్నతాధికారుల స్థాయిలో సమీక్షలు నిర్వహింపచేశారని విమర్శించారు. దీనితో వీరి వైపు నుంచి చర్చలకు బ్రేక్‌లు పడుతున్నాయని ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టు జోక్యాన్ని కేంద్రం కోరుకుంటున్నట్లు అయితే పలు కేసులకు సంబంధించిన విచారణల క్రమంలో ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్రాలు కేంద్రాల పరిధిలోకి వచ్చే విషయాలను తెలియచేసింది. ఈ దశలో వ్యవసాయ రంగంలో కేంద్రం జోక్యం అనుచితం అవుతుందని అన్నారు. అయితే దీనిపై తాను ఎక్కువగా వాదించదల్చుకోలేదన్నారు.

బిజెపి నేతలకు కళ్లెం వేయండి: రైతులు

తమ నిరసనలను ఢిల్లీ శివార్లలో తాము భైఠాయించడాన్ని కేంద్ర మంత్రులు, పంజాబ్‌కు చెందిన కొందరు బిజెపి మంత్రులు తప్పుపట్టడంపై రైతు నేతలు భగ్గుమన్నారు. వారు తమపై తిట్లకు దిగుతున్నారని, ఇది మంచి పద్ధతి కాదని , ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా బిజెపి అధినాయకత్వం వీరిపట్ల తగు విధంగా స్పందించాల్సి ఉంటుందని చర్చల దశలో కేంద్ర మంత్రులకు తెలిపారు. అయితే ఇటువంటి పరిణామం జరుగుతున్నట్లు తమకు తెలియదని రైతు నేతలకు కేంద్ర మంత్రులు వెల్లడించారు. తాము ఇక్కడికి వచ్చింది తమ ఆందోళనను వ్యక్తం చేయడానికి అని, రైతుల సంఘాలను రాజకీయ పార్టీలుగా భావిస్తే ఎట్లా అని ప్రశ్నించారు. కేంద్రం బిల్లులను వెనకకు తీసుకుంటే తాము వెనకకు వెళ్లుతామని స్పష్టం చేశారు. ఏదో ఒకటి తేల్చాలని చెప్పిన రైతు నేతలు ఈ దశలో రెండు ప్రధాన నినాదాలను విన్పించారు.

బిల్ వాపసీ తో ఘర్ వాపసీ( బిల్లులు వెనకకు తీసుకుంటే ఇంటికి వెళ్లుతాం) , యా మరేంగే యా జితెంగే ( మేం గెలవనైనా గెలుస్తాం, లేదా మరణిస్తాం) అని విలేకరుల వద్ద తెలిపారు. ఈ నినాదాలతో కూడిన పేపర్లు పట్టుకుని సమావేశ హాల్‌లో కలియతిరిగారు. రైతులు కేంద్రం మధ్య చర్చలలో ఈసారి మునుపటి సామరస్య వాతావరణం ఇసుమంతైనా కన్పించలేదు. చట్టాల రద్దే కీలకమని రైతులు తెలియచేయడంతో కేంద్ర మంత్రులు సమావేశ గది నుంచి బయటకు వచ్చారు. అక్కడున్న అధికారులతో చర్చించారు. ఈ దశలో రైతు సంఘాల నేతలు గదిలోనే మౌనంగా ఉన్నారు. తరువాత కూడా భోజనం చేయడానికి నిరాకరించారు. నినాదాల అట్టలు పట్టుకుని ఉన్నారు.

Govt-farmers next round of talks likely on Jan 15