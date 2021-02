ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయదు, ప్రోత్సహిస్తుంది : ప్రధాని మోడీ

చిరకాలంగా ఉన్నాయనే కారణంతో ప్రభుత్వ సంస్థలను మోయలేం

ఆర్థికంగా భరించడం కష్టం

పిఎస్‌యుల ప్రైవేటైజేషన్ తప్పుదు

అణుఇంధనం, అంతరిక్షం, రక్షణ, రవాణా, టెలికమ్యూనికేషన్స్

వంటి రంగాల్లో నామా మాత్రపు ప్రభుత్వ వాటా ఉంటుంది

దీపమ్ వెబినార్‌లో మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్పష్టీకరణ

న్యూఢిల్లీ: వారసత్వంగా వస్తున్నాయనే సెంటిమెంట్లతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను (పిఎస్‌యూ) నడపలేమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. దెబ్బతిన్న పిఎస్‌యూల ఆర్థిక పరిపుష్టికి సాయం అందించడం అసాధ్యం అవుతుందని, భారం పడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. న ష్టాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అనేకం ప్రజాధనం తో నెట్టుకువస్తున్నాయని, వీటిని ప్రైవేటీకరించక తప్పదని తేల్చిచెప్పారు. తమ ప్రభుత్వం పిఎస్‌యూల ప్రైవేటీకరణకు కట్టుబడి ఉందన్నారు. కేవలం అత్యంత వ్యూ హాతకమైన నాలుగు రంగాలు అణు ఇంధనం, అంతరి క్షం, రక్షణ, రవాణ, టెలీకమ్యూనికేషన్ వంటి రంగాలలో కేవలం నామాత్రపు ప్రభుత్వ వాటా ఉనికి ఉం టుందని, మిగిలిన పిఎస్‌యూల ప్రైవేటీకరణ తప్పదన్నారు. వ్యూహాత్మకం కాకుండా, భారంగా ఉన్న పిఎస్‌యూల ప్రవేటీకరణ అనివార్యం అనేదే తమ నిర్థిష్ట అభిప్రాయం అన్నారు.

2021-22 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ప్రైవేటీకరణ అంశాలపై డిపార్ట్‌మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అస్సెట్ మేనేజ్‌మెంట్ (దీపమ్) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వెబినార్‌లో మాట్లాడారు. భారీ స్థాయి నష్టాలతో కుంటుతున్న పిఎస్‌యూలను నడిపించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత కాదని, ప్రభుత్వం కుంటుతున్న వ్యాపారాలను నిర్వహించే వ్యాపారంలో లేదని ప్రధాని తేల్చిచెప్పారు. నష్టాలలో ఉన్న పిఎస్‌యూలు పన్ను చెల్లింపుదార్ల నుంచి వచ్చే ధనంతో సాగుతూ కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయని, వీటి నిర్వహణ భారాన్ని ఎంత కాలం భరించడం జరుగుతుందని ఈ ఆన్‌లైన్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రధాని తెలిపారు. పిఎస్‌యూలను నడిపేందుకు అయ్యే వ్యయాన్ని ప్రజా సంక్షేమ పథకాలకు వెచ్చించడం జరిగితే ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని అన్నారు. దాదాపు వంద వరకూ సరిగ్గా వినియోగంలో లేని లేదా ఉపయోగంలో లేని పిఎస్‌యులను త్వరలో మానిటైజ్ చేయడం ద్వారా ఆర్థిక వనరులను సృష్టించుకోవచ్చు అన్నారు.

చమురు సహజ వాయువులు, విద్యుత్ రంగాలకు సంబంధించి కూడా ఇటువంటి సద్వినియోగానికి రాని పిఎస్‌యూలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని విక్రయించడం ద్వారా దాదాపుగా రెండున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకూ పెట్టుబడుల అవకాశాలు వస్తాయని తెలిపారు. ‘ సంస్థలు, వ్యాపారసముదాయాలకు మద్దతు ఇవ్వడం ప్రభుత్వ బాధ్యత. ఇదే క్రమంలో ఇవి ప్రభుత్వ సొంతం అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అదే విధంగా సంస్థలను ప్రభుత్వమే నిర్వహించాల్సిన పనిలేదు ’ అని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రైవేటు రంగ పనితీరును, సామర్థాన్ని ప్రస్తుతించారు. ప్రైవేటు రంగంతో ఇతోధిక పెట్టుబడులు తరలివస్తాయి. ప్రపంచ స్థాయి ఉత్తమ ప్రమాణాలు అమలు అవుతా. వీటిలో ఉన్నత ప్రామాణిక నిర్వాహకులు ఉండటం, కంపెనీల నిర్వహణలో సరైన మార్పులు, ఆధునీకరణ అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపారు.

నష్టాల్లో ఉంటూ కేవలం వారసత్వంగా అలంకారప్రాయంగా ఉన్న పిఎస్‌యూల వాటాల అమ్మకాలతో వచ్చే అపరిమిత ధనం ప్రజా అవసరాల ప్రాజెక్టులకు మళ్లించేందుకు వీలుంటుందని ఆయన విశ్లేషించారు. బొగ్గు, పెట్రోలియం, ఇతర ఖనిజాల, బ్యాంకింగ్, బీమా, ఆర్థిక సేవల రంగాలలో కూడా ప్రభుత్వ వాటా అత్యల్పం అవుతుందని, వీటి భారీ ప్రైవేటీకరణ తప్పదని తెలిపారు. పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ప్రక్రియను తమ ప్రభుత్వం మరింత వేగవంతం చేస్తుందన్నారు. దీనికి సంబంధించి పెట్టుబడుల అంశాల పరిశీలన వ్యాజ్యాల పరిష్కారానికి సాధికారిక కార్యదర్శుల బృందం ఏర్పాటు జరిగిందని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విక్రయాలతో ఏకంగా రూ 1.75 లక్షల కోట్లు వస్తాయని, దేశంలోని రెండో అతి పెద్ద చమురు సంస్థ బిపిసిఎల్‌లో ప్రభుత్వ వాటాల విక్రయంతో, అదే విధంగా ఎయిరిండియా, షిప్పింగ్ కార్పోరేషణ్ వంటి వాటితో అపార వనరులు సమకూరుతాయని తెలిపారు.

ప్రభుత్వం వాటాల విక్రయం ద్వారా నిర్ధేశించుకున్న మొత్తాన్ని ఏఏ సంస్థల వాటాల విక్రయాల నుంచి పొందాలనుకుంటున్న దానిపై వివరాలు తెలిపారు. హెలీకాప్టర్ సేవల సంస్థ పవన్ హన్స్, ఐడిబిఐ బ్యాంక్, కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి వాటి వాటాల విక్రయాలు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం ఆరంభం అయ్యే ఎప్రిల్ 1 నుంచి వేగవంతం అవుతాయి. వ్యాపారాలకు దిగడం ప్రభుత్వ వ్యవహారం కాదని, కేవలం పర్యవేక్షణ బాధ్యతనే ప్రభుత్వానిది అని తెలిపారు. ప్రభుత్వం స్వయంగా వ్యాపారం చేసే స్థానంలో ఉండాల్సినపనిలేదన్నారు. ప్రభుత్వ రంగం వైదొలిగే రంగాలలో ప్రైవేటు రంగం వస్తుందని, ఈ భర్తీ ప్రక్రియ తప్పదని, సముచితమైన రీతిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని ఆహ్వానించకతప్పదన్నారు. 50 నుంచి 60 ఏళ్ల కిందటి విధానాలను పట్టుకుని వేలాడాల్సిన అవసరం లేదని. ఈ విధానాలలో సంస్కరణలు అత్యవసరం అన్నారు. బడ్జెట్‌లోని అంశాలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి దారితీసేలా ఉన్నాయని, ప్రైవేటీకరణకు బాటలు వేశారా? ఇతరత్రా విధానాలు ఎంచుకున్నారా? అనేది ప్రధాన అంశం కాదని ప్రధాని తేల్చిచెప్పారు.

Govt has no business to be in business, says modi