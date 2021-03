కరోనా పాత వైరస్‌గా మారింది

కేసులు పెరిగినా ఆందోళన అవసరం లేదు

రాబోయే రోజుల్లో మరింత విస్తృతంగా పరీక్షలు, ఆసుపత్రుల్లో వసతులకు కొరత లేదు

స్కూళ్లలో భారీగా టెస్టులు పెంచుతున్నాం- హెల్త్ డైరెక్టర్ డా.జి. శ్రీనివాస్ రావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా పాత వై రస్‌గా మారిపోయిందని, సెకండ్ వేవ్ రూప ంలో కేసులు పెరిగినప్పటికీ ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రజారోగ్య, కు టుంబ సంక్షేమశాఖ సంచాలకులు డా జి శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. అంతేగాక ఎన్ని వేరియంట్లు వచ్చినా పెద్ద ప్రమాదం లేదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. గతేడాది నుంచి కరోనా నియంత్రణకు తీసుకున్న చర్యలతో వ్యాప్తిని అడ్డుకోవచ్చని ఆయన వివరించారు. రాష్ట్రంలో కేసులు పెరుగుతున్న తరుణంలో తాజా పరిస్థితిపై ఆయన శనివారం ‘మన తెలంగాణ’కు వివరించారు. ఈ సందర్బంగా డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ… కరోనా వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు లాక్‌డౌన్, కర్ఫూ లాంటివి అవసరం లేదన్నారు.

గతేడాది కొవిడ్ కొత్త వైరస్‌గా పరిచయం అయింది కావున అపట్లో దాని పై టెన్షన్ పడాల్సి వచ్చిందన్నారు. దీనిలో భాగంగానే లాక్‌డౌన్, కర్ఫూ లాంటివి విధించుకున్నామన్నారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అవేమీ అవసరం లేదన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు సమర్ధవంతంగా నడుస్తున్నాయన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత విస్తృతంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. అన్ని హాస్పిటల్స్‌లో మందులు, మౌళిక వసతులకూ ఎలాంటి కొరత లేదన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మనం ముందుగానే అన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చుకున్నామన్నారు. అయితే వీలైనంత త్వరంగా అర్హులైన వారంతా వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే వ్యాప్తిని మరింత అడ్డుకోవచ్చన్నారు. ఈమేరకు ప్రజలంతా సహకరించాలని ఆయన మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Telangana govt has no plans to announce lockdown and curfew