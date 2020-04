ప్రభుత్వ ప్యాకేజీలు జిడిపిలో 9 శాతం ఉండాలి: మొయిలీ

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో జరిగిన ఆర్థిక వినాశనంతో పోలిస్తే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆర్థిక పునరావాస ప్యాకేజి వేరుశెనగకాయంత ఉందని, కనీసం జిడిపిలో 9 శాతం అయినా ఉండాలని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఎం. వీరప్పమొయిలీ డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాని మోడీ, ప్రభుత్వం ఆర్థిక నష్టాన్ని చాలా తక్కువగా అంచనావేశారని, 35 మిలియన్ నుంచి 40 మిలియన్ ఉద్యోగాలకు నష్టం ఏర్పడడమేకాక, లాక్‌డౌన్ వల్ల ప్రత్యక్షంగా రూ.15లక్షల కోట్లకు నష్టం ఏర్పడిందని, ఇది జిడిపిలో 7.7 శాతంగా అంచనా వేయడమైందని చెప్పారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం కనీసం 9 శాతం అయినా ప్యాకేజి ఉండాలని పేర్కొన్నారు.

Govt relief packages should have been 9% of GDP