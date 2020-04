న్యూఢిల్లీ: అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, స్నాప్‌డీల్ వంటి ఇకామర్స్ సంస్థలు మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు, లాప్‌టాప్‌లు, ఫ్రిజ్‌లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను విక్రయించుకోవచ్చంటూ గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకుంది. ఈనెల 20 నుంచి వీటి విక్రయాలు ప్రారంభం కావలసి ఉండగా ఒక రోజు ముందు కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకొంది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది. లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో నిత్యావసరం కాని వస్తువులను ఈకామర్స్ సంస్థలు విక్రయించడానికి వీలు లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈకామర్స్ విక్రేతలు ఉపయోగించే వాహనాలకు ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరని కూడా హోంమంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. మే 3 వరకు లాక్‌డౌన్ పొడిగించిన నేపథ్యంలో ఈ నెల 20 తర్వాత సవరించినమార్గదర్శకాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

వీటి ప్రకారం, వాణిజ్య, ప్రైవేటు సంస్థలు కార్యకలాపాలను నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతులు ఇచ్చారు. ఇంతకు ముందు ఈకామర్స్ సంస్థలు, ఆహారం, ఔషధాలు, ఔషధ పరికరాలను విక్రయించడానికి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు. అనంతరం ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కూడా విక్రయించుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వగా ఆ సౌలభ్యాన్ని ప్రభుత్వం తాజాగా ఉపసంహరించుకోవడం గమనార్హం. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవడానికి కారణాలు వెంటనే తెలియరాలేదు, కానీ ఈకామర్స్ సంస్థల తరహాలోనే తమను కూడా నిత్యావసరాలు కాని వస్తువులను విక్రయించేకోవడానికి అనుమతించాలంటూ స్థానికంగా ఉన్న రిటైల్ సంస్థలు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తూ ఉండడమే దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది.

కాగా నిత్యావసరాలు కాని వస్తువులను ఈకామర్స్ ప్ల్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా విక్రయించడానికి అనుమతించడం కోవిడ్19పై పోరుకోసం విధించిన ఆంక్షలపై ప్రభావం చేసించే ప్రమాదం ఉందని భావించినందునే ఈ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవడానికి కారణమని ఆదివారం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన కేంద్ర హోం శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి పుణ్యసలిల శ్రీవాస్త్తవ చెప్పారు. కరోనా పరిస్థితిపై ప్రతి రోజూ సమీక్షలు జరుపుతున్నామని,అందులో భాగంగా నిత్యావసరాలు కాని వస్తువులు, దేశం మొత్తమీద పరిస్థితిని సమీక్షించినప్పుడు ఈ వస్తువుల జాబితా చాలా విస్తృతమైనదని, ఒక వేళ అన్ని వస్తువులను అనుమతించినట్లే అది లాక్‌డౌన్‌పై ప్రభావం చూపించవచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమయిందని, అందుకే ఆ నిర్ణయాన్ని తిరగి సమీక్షించాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పారు.

Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT

— ANI (@ANI) April 19, 2020