మొబైల్, టీవీ, రిఫ్రిజిరేటర్లు వంటి వస్తువుల విక్రయాలకు అనుమతి

న్యూఢిల్లీ: రెండో సారి దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించినప్పటికీ ఏప్రిల్ 20 నుంచి కొన్నింటికి ఆంక్షలతో కూడిన అనుమతులు ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ 20 నుండి లాక్‌డౌన్ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, స్టేషనరీ వస్తువులను అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, స్నాప్‌డీల్ వంటి ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫాంల ద్వారా విక్రయించడానికి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్త లాక్‌డౌన్ రెండో దశకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలను బుధవారం విడుదల చేసింది.

కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 20 నుండి స్వయం ఉపాధి ఎలక్ట్రీషియన్లు, ఐటి సంబంధిత వ్యక్తులు, ప్లంబర్, మోటారు మెకానిక్, వడ్రంగి పని చేయడానికి అనుమతించారు. అలాగే కొరియర్ సేవలు, ఇ-కామర్స్ ఆపరేటర్లు ఉపయోగించే వాహనాలను కూడా ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, కిరాణా, నిత్యావసర వస్తువుల దుకాణాలు మునుపటిలా తెరిచి ఉంటాయి. కిరాణా, పరిశుభ్రతకు సంబంధించిన వస్తువులు, పండ్లు, కూరగాయలు, పాలు, పౌల్ట్రీ, మాంసం, చేపల దుకాణాలు తెరిచి ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలి.

