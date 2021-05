ఒకే సారి 2 నెలల కోటా

జూన్ మాసంలో ఉచిత బియ్యం పంపిణీ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కేంద్రప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా ఆహారభద్రత కార్డులు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేసేందుకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. మే, జూన్ నెలలకు సంబంధించిన బియ్యం కోటాను లబ్ధిదారులకు ఒకే సారి అందించనున్నారు. కేంద్రప్రభుత్వం నుంచి ఉచితంగా పంపిణీ చేసే బియ్యానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు వచ్చినట్టు పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. కరోనా కష్ట కాలంలో పేదలకు ఆహార భద్రత కల్పించి వారిని ఆదుకునేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్ద మనసుతో ముందుకొచ్చాయి. జూన్, జులై నెలల్లో ఉచితంగా బియ్య ం పంపిణీ చేయనున్నాయి. రేషన్ కార్డు కలిగిన లబ్ధిదారులకు రాష్ట్రప్రభుత్వం ఒక్కో వ్యక్తికి ఆరు కిలోల చొప్పున బియ్యం పంపిణీ చేస్తోంది.

రెండు నెలల పాటు ఒక్కొక్కరికీ రాష్ట్రం తరపున 5 కిలోలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా ఇచ్చే 10 కిలోలు కలిపి మొత్తం 15 కిలోల బియ్యాన్ని ఒకే సారి ఉచితంగా అందించనున్నారు. గత ఏడాది కూడా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కరోనా వైరస్ కట్టడి చర్యల్లో భాగంగా లాక్‌డౌన్‌లో నిరుపేద వర్గాల వారిని ఆదుకునేందు కు ఉచింతంగానే బియ్యం పంపిణీ చేశాయి. ఏప్రిల్ నుండి జూన్ వరకూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఒక్కొక్కరికీ 12కిలోల చోప్పున బియ్యం పంపిణీ చేశారు. ఆ తరువాత జులైనుంచి నవంబర్ నెల వరకూ నెలకు 10కిలోలు అందచేశారు. రాష్ట్రంలో 87.54లక్షల కుటుంబాలు తెల్లరేషన్ కార్డులు కలిగి ఉన్నాయి. వీరికి ప్రతినెల ఆహార భద్రత పథకం కింద 1.75లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ప్రభుత్వం పౌరసరఫరాల సంస్థ ద్వారా పంపిణీ చేస్తోంది. వచ్చే రెండు నెలల కాలానికి రేషన్ కార్డుదారులు 30కిలోల బియ్యం పొందనున్నారు.

ప్రభుత్వం అంత్యోదయ పథకం కింద కూడా 35కిలోల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తోంది. వీరికి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా అదనంగా 10కిలోల బియ్యం అందచేయనున్నారు. అన్నపూర్ణ పథకం లబ్దిదారులకు కూడా నెలకు 10కిలోలు అందుతున్నాయి. వీరికి కూడా అదనంగా మరో 10కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. కరో నా సెకండ్ వేవ్ ప్రభావంతో విద్యారంగం సమస్యల్లో చిక్కుకు పోయింది. ప్రైవేటు పాఠశాలలు మూతబడి వాటిలో పనిచేసే అధ్యాపకులు ఏవిధమైన జీతభత్యాలు లేక తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు . టీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రైవేటు టీచర్లను ఆదుకునేందుకు ఎంతో ఉదారంగా ముందుకు వచ్చింది. రాష్ట్రంలో 30,722మంది ప్రైవేటు టీచర్లను గుర్తించి వీరికి ప్రతినెల 7.68లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని అందచేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఉచితంగా అందచేసే బియ్యానికి సంబంధించిన కోటా మంజూరు కాగానే బియ్యం అందచేసేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్టు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Govt to distribute free 5 kg food grain to poor in May, June