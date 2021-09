హైకోరుల్లో జడ్జీల నియామకం వ్యవహారం

సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిఫార్సులపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోని కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ: దేశంలోని వివిధ హైకోర్టులకు జడ్జీలుగా మొత్తం 68 మంది జ్యుడీషియల్ అధికారులు, అడ్వకేట్లను నియమించడానికి సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం చేసిన సిఫార్సులపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఒక నిర్ణయం తీసుకోలేదని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. జడ్జ్జిలుగా నియమించడం కోసం వివిధ హైకోర్టులు సిఫార్సు చేసిన వందకు పైగా పేర్లను సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు 8 నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు పరిశీలించిన సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం చివరికి 12 హైకోర్టులకు జడ్జిలుగా నియమించడం కోసం 68 మంది పేర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించింది. అయితే ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్‌వి రమణ నేతృత్వంలోని కొలీజియం సిఫార్సు చేసిన పేర్లపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఒక నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఆ వర్గాలు తెలిపారు.

ఈ 68 మంది పేర్లలో కర్నాటకనుంచి ఇద్దరు, జమ్మూ, కశ్మీర్‌నుంచి ఒకరి పేరును మూడో సారి పంపించగా, మరో పది మంది పేర్లను రెండో సారి సిఫార్సు చేశారు. మిగతా వారంతా కొత్తగా సిఫార్సు చేసిన వారే. ఈ సిఫార్సుకు ముందు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలుగా పదోన్నతి కోసం ఒకే సారి తొమ్మిది మంది పేర్లను సిఫార్సు చేస్తూ ఆగస్టు 17న చరిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిలో ముగ్గురు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ఈ పేర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత వేగంగా ఆమోదం తెలపడంతో వారంతా గత నెల 31న సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. కాగా గత శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం వివిధ హైకోర్టులకు ప్రధాన నాయమూర్తులుగా నియమించడం కోసం 8 మంది జడ్జిల పేర్లను సిఫార్సు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

వీరిలో కలకత్తా హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాజేశ్ బిందల్ పేరు కూడా ఉంది. వీరే కాకుండా మరో ఐదు హైకోర్టుల ప్రధాన న్యాయమూర్తులను, 28 మంది హైకోర్టు జడ్జిలను బదిలీ చేయాలని కూడా గురు, శుక్రవారాల్లో సుదీర్ఘంగా సాగిన కొలీజియం సమావేశాల్లో సిఫార్సు చేయడం జరిగింది. దేశంలోని వివిధ హైకోర్టుల్లో మంజూరైన జడ్జిల సంఖ్య 1,098 కాగా సెప్టెంబర్ 1 నాటికి 465 జడ్జిల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు న్యాయమంత్రిత్వ శాఖ వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచిన వివరాలను బట్టి తెలుస్తోంది.

Govt yet to decide on 68 names sent by SC collegium