వాషింగ్టన్: భారత పర్యటనపై తాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఈ మేరుకు ఆయన తాజాగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఫేస్ బుక్ లో తాను నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నానని, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 2వ స్థానంలో ఉన్నారని మార్క్ జుకర్ బర్గ్ ఇటీవల పేర్కొనడాన్ని తన ట్వీట్ లో ప్రస్తావించారు ట్రంప్. ఈ క్రమంలో రెండు వారాల్లో జరిగే భారత పర్యటనపై ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నట్టు పేర్కొన్నారు. కాగా, ట్రంప్ ఫిబ్రవరి 24, 25 తేదీల్లో అహ్మదాబాద్, న్యూఢిల్లీ సందర్శించనున్నట్లు ఈ వారం ప్రారంభంలో వైట్ హౌస్ ప్రకటన తెలిపింది.

”గొప్ప గౌరవం, నేను అనుకుంటున్నాను? మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ ఇటీవల “డోనాల్డ్ జె. ట్రంప్ ఫేస్‌బుక్‌లో నంబర్ 1. నంబర్ 2 భారత ప్రధాని మోడీ.” అసలు నేను రెండు వారాల్లో ఇండియా వెళ్తున్నాను. వేచి చూస్తున్నా” అని ట్వీట్ చేశారు.

