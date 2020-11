ట్రంప్ ‘స్టాప్ కౌంటింగ్’పై స్వీడిష్ బాలిక గ్రెటా సెటైర్లు

కోపం తగ్గేందుకు సినిమాకు వెళ్లమంటూ ట్విట్

లండన్: స్వీడన్‌కు చెందిన పర్యావరణ ప్రచారకురాలు గ్రెటా థన్‌బర్గ్(17) అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌నకు కౌంటరిచ్చారు. ‘చిల్ డొనాల్డ్, చిల్(చల్లబడు)’ అంటూ గ్రెటా శుక్రవారం చేసిన ట్విట్‌ను లక్షలమంది లైక్ చేశారు. ‘ఎంతో హాస్యాస్పదం. ఆగ్రహాన్ని నియంత్రించుకోవడంపై డొనాల్డ్ దృష్టి సారించాలి. అందుకోసం స్నేహితుడితో కలిసి పాతకాలపు మంచి ఫ్యాషన్ సినిమాకు వెళ్లాలి’ అంటూ సెటైర్ వేశారు. ఓటమి భయంతో ట్రంప్ ‘స్టాప్ ది కౌంట్’ అంటూ చేసిన ట్విట్‌కు గ్రెటా కౌంటరిచ్చారు. అంతేకాదు గతేడాది డిసెంబర్‌లో గ్రెటాను టైమ్ మేగజైన్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్‌గా ప్రకటించగా, అది హాస్యాస్పదమంటూ ట్రంప్ చేసిన ట్విట్‌కు గట్టి సమాధానమిచ్చినట్టయింది. గ్రెటాను కోపం తగ్గించుకోవడానికి స్నేహితులతో సినిమాకు వెళ్లాలని, చిల్ గ్రెటా..చిల్ అంటూ ట్రంప్ సూచించడం విమర్శలకు గురైంది. పారిస్ ఒప్పందం నుంచి అమెరికా వైదొలిగేలా నిర్ణయం తీసుకున్న ట్రంప్ పట్ల గ్రెటా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దాంతో, ట్రంప్ ఆమెనుద్దేశిస్తూ గతేడాది సెటైర్లు వేశారు.

Greta thunberg recycles trump jibe as he tries to stop