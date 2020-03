బెంగళూరు: శోభనం రోజు నవ వరుడు ఫోన్‌లోకి భార్య మరోక వ్యక్తితో చనువుగా ఉన్న దృశ్యాలు రావడంతో భర్త షాక్‌కు గురై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసిన సంఘటన కర్నాటకలోని హసన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. సుభ్రమణ్య నగర్‌లో సోనియా అనే అమ్మాయి కిరణ్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. సోనియా ప్రభుత్య ఉద్యోగి, కిరణ్ ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. ఆమె గవర్నమెంటు ఉద్యోగి కావడంతో పెళ్లికి కాట్న కానుకలు ఇవ్వకుండా ఎంగేజ్‌మెంట్, పెళ్లి ఖర్చు రూ. 8.8 లక్షలు కిరణ్‌తో పెట్టించారు.

డిసెంబర్ 15న మంచి రోజు అని నవ దంపతులకు శోభనం జరపాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారు. డిసెంబర్ 13న ఓ ఫోన్‌ నంబర్ నుంచి సోనియా ఆశ్లీల దృశ్యాలు కిరణ్ వాట్సాప్‌కు రావడంతో ఆ నంబర్‌కు అతడు ఫోన్ చేశాడు. సోనియా లవర్ రవినని, గత ఏడు సంవత్సరాల తాము గాఢంగా ప్రేమించుకుంటున్నామని అతడు తెలిపడంతో హసన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కిరణ్ ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో సోనియా ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నించింది. సోనియా మేనమామ ఈ కేసు పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఎందుకు చేరిందని కిరణ్‌ను చంపేస్తానని బెదిరించాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సోనియా ప్రేమ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు తమకు చెప్పకుండా తమ కుమారుడితో పెళ్లి చేశారని అతడి తల్లిదండ్రుల ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. దీంతో రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. సోనియా, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, రవిపై పోలీసులు ఐపిసి 406, 506 పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు. కాని ఇక్కడి కిరణ్‌ను సోనియా మోసం చేసినట్టు గుర్తించామన్నారు. ఇక్కడ నవ దంపతులు, ప్రియుడు పేరు మార్చబడినది.

Groom gets wife’s porn videos before First night, groom said that the man told him that he was in a relationship with his wife for 7 years, also received obscene photographs and videos of his wife