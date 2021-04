ఇక్రా రేటింగ్స్ నివేదిక వెల్లడి

ముంబై : రుణాల చెల్లింపులపై మారటోరియంతో సహా వివిధ ఊరట చర్యల ప్రభావం తగ్గిపోతుండడంతో 2021 మార్చి ముగింపు నాటికి బ్యాంకుల స్థూల నిరర్థక ఆస్తులు 9.6 9.7 శాతం పెరిగే అవకాశముందని నివేదిక తెలిపింది. ఇక్రా రేటింగ్స్ నివేదిక ప్రకారం, వచ్చే 2022 మార్చి 31 నాటికి స్థూల నిరర్థక ఆస్తులు (జిఎన్‌పిఎ) 9.910.2 శాతానికి పెరిగి మరింత దారుణం కావొచ్చు. రుణగ్రస్తులపై కోవిడ్19 మహమ్మారి ప్రభావం నేపథ్యంలో బ్యాంకుల స్పిప్పేజెస్ రూ.1.8 లక్షల కోట్లకు పడిపోగా, అంతకుముందు ఏడాది ఇది రూ.3.6 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. తిరిగి చెల్లించే రుణాలపై మారటోరియం, ఆస్తుల వర్గీకరణ నిలిచిపోవడం, గ్యారెంటీ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ కింద రుణగ్రస్తులకు ద్రవ్యలభ్యత పెంపు వంటి ఊరట చర్యలు ప్రభుత్వం చేపట్టిందని ఏజెన్సీ వివరించింది. ఆస్తుల నాణ్యత దెబ్బతినడంతో స్థూల ఎన్‌పిఎ పెరిగే అవకాశముందని నివేదిక చెబుతోంది. ఇక్రా (ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ రేటింగ్స్) సెక్టార్ హెడ్ మాట్లాడుతూ, హెడ్‌లైన్ ఆస్తుల నాణ్యత, పునరుద్ధరణ గణాంకాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయని, ఇవి బ్యాంకుల ఆస్తుల నాణ్యతపై ఒత్తిడి చూపబోవని అన్నారు.

Gross NPAs of banks may rise to 9.7% by March end