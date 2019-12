గుమ్నామీ బాబా నేతాజీ కాదు

లక్నో: చాలామంది విశ్వసిస్తున్నట్లు గుమ్నామీ బాబా అలియాస్ భగవాన్‌జీ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కారని జస్టిస్(రిటైర్డ్) విష్ణు సహాయ్ కమిషన్ తేల్చింది. గుమ్నామీ బాబాకు సంబంధించిన వాస్తవాలను రాబట్టేందుకు యుపి ప్రభుత్వం నియమించిన జస్టిస్ విష్ణు సహాయ్ కమిషన్ తన నివేదికను గురువారం అసెంబ్లీకి సమర్పించింది. గుమ్నామీ బాబా నేతాజీ కారని, ఆయన నేతాజీ అనుచరుడని, అయితే గుమ్నామీ బాబా స్వరం నేతాజీ స్వరాన్ని పోలి ఉందని కమిషన్ పేర్కొంది. 1985 సెప్టెంబర్ 16న గుమ్నామీ బాబా మరణించారు. ఆయన భౌతిక కాయానికి సెప్టెంబర్ 18న అయోధ్యలోని గుప్తార్ ఘాట్‌లో దహన సంస్కారాలు జరిగాయి. గుమ్నామీ బాబాయే అజ్ఞాతంలో ఉన్న నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్‌గా పలువురు ఇప్పటికీ నమ్ముతారు. గుమ్నామీ బాబా అలియాస్ భగవాన్‌జీ మరణించే వరకు నివసించిన ఫైజాబాద్(ఇప్పటి అయోధ్య)లోని రాం భవన్‌లో లభించిన వస్తువులను బట్టి చూస్తే ఆయనే నేతాజీ బోస్ అని నిర్ధారించలేకపోయామని కమిషన్ సేర్కొంది. అయితే గుమ్నామీ బాబా నేతాజీ అనుచరుడని చెప్పడానికి కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయంటూ 11 అంశాలను కమిషన్ వివరించింది.

గుమ్నామీ బాబా నేతాజీ బోస్ అనుచరుడు. అయితే తానే నేతాజీ బోస్ అని ప్రజలు చెబుతున్నపుడు ఆయన నివాసాన్ని మార్చేవారు. గుమ్నామీ బాబాకు సంగీతం, చుట్టలు, ఆహారం అంటే మహా ప్రీతి. ఆయన గొంతు కూడా నేతాజీ స్వరం లాగే ఆదేశిస్తున్నట్లు ఉండేది. బెంగాలీ అయిన బాబా బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషలలో ప్రవీణులు. యుద్ధం, వర్తమాన రాజకీయాలపై ఆయనకు మంచి అవగాహన ఉండేది. అయితే భారతదేశంలో ప్రభుత్వ పాలన పట్ల ఆయనకు ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు. 1980లో కోల్‌కతా నుంచి బుల్‌బుల్ అనే వ్యక్తి బెంగాలీలో రాసిన లేఖను జస్టిస్ సహాయ్ ఉటంకిస్తూ మా ఊరికి ఎప్పుడు వస్తారు. నేతాజీ జన్మదినం నాడు వస్తే చాలా సంతోషిస్తాము అని ఆ లేఖలో రాశారని, దీన్ని బట్టి గుమ్నామీ బాబా నేతాజీ కాదని స్పష్టమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

గుమ్నామీ బాబాకు అద్భుతమైన మనోధైర్యం, స్వీయ నియంత్రణ ఉండేవని, ఆయన పరదా చాటునే ఉండేవారు తప్ప బయటకు వచ్చేవారు కారని కమిషన్ తెలిపింది. ఆయన అధిక సమయాన్ని దైవారాధనలో, ధ్యానంలో గడిపేవారని, వెరైనా వచ్చినపుడు పరదాల వెనుక నుంచే మాట్లాడేవారని, ఆయన స్వరాన్ని విని అవతలి వారు మంత్రముగ్ధులయ్యే వారని కమిషన్ తెలిపింది. అయితే అంతటి గొప్ప వ్యక్తి మరణించినపుడు ఆయన భౌతికకాయానికి అంతిమ సంస్కారాలు చాలా అవమానకరంగా జరిగాయని కమిషన్ వ్యాఖ్యానించింది. కేవలం 13 మంది మాత్రమే ఆయన అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారని కమిషన్ పేర్కొంది. గుమ్నామీ బాబా అంతిమ సంస్కారాలు మరింత గౌరవప్రదంగా జరిగి ఉండవలసిందని కమిషన్ తన నివేదికలో ముక్తాయించింది.

