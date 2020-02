ఆకట్టుకుంటున్న రానా ‘హాతి మేరీ సాథి’ ఫస్ట్ లుక్..

హైదరాబాద్: బాహుబలితో నేషనల్ స్థాయిలో స్టార్ డమ్ సంపాదించిన టాలీవుడ్ హీరో రానా దగ్గుబాటి నటిస్తోన్న బాలీవుడ్ మూవీ ‘హాతి మేరీ సాథి’. ఈ సినిమాని తెలుగు, తమిళంలోనూ విడుదల చేస్తున్నారు. ఎరోస్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రభు సోలొమాన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్ ని చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఇందులో రానా డిఫరెంట్ లుక్ లో కనిపించి ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ మూవీకి శాంతను మోయిత్రా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఏప్రిల్‌ 02న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Release date finalized… #HaathiMereSaathi to release on 2 April 2020… Will also release simultaneously in #Tamil and #Telugu… Stars #RanaDaggubati… Directed by Prabu Solomon… Produced by Eros International. pic.twitter.com/WHS9PTighw

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 10, 2020