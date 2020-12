సిఎం పదవిపై కోరిక లేదు

బిజెపి నుంచి ఎవరికైనా ఇవ్వొచ్చు: నితీశ్ ‌కుమార్

న్యూఢిల్లీ: తనకు సిఎం పదవి పట్ల కోరిక లేదని బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్‌కుమార్ అన్నారు. బిజెపి తమ పార్టీ నుంచి ఎవరినైనా ఆ పదవికి ఎన్నుకోవచ్చునని నితీశ్ అన్నారు. ప్రజాతీర్పు మేరకు ఆ నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ఆ పార్టీకి అవకాశమున్నదని నితీశ్ అన్నారు. ఇటీవలి ఎన్నికల్లో ఎన్‌డిఎ కూటమిలో నితీశ్ పార్టీ జెడి(యు)కన్నా బిజెపికి అధిక స్థానాలొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే జెడి(యు) అధ్యక్ష పదవి నుంచి నితీశ్ వైదొలిగారు. రామ్‌చంద్రప్రసాద్‌సింగ్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. వారం క్రితం అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో జెడి(యు)కు చెందిన ఆరుగురు ఎంఎల్‌ఎలు బిజెపిలో చేరిన నేపథ్యంలో నితీశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన బిజెపి సీనియర్ నేత, బీహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి సుశీల్‌కుమార్ మోడీ మాట్లాడుతూ సిఎం పదవిని నితీశ్ ఏమీ కోరలేదని, అయితే ఆయన పేరుతోనే ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించినందున ఆ పదవిని చేపట్టాలని బిజెపి, జెడి(యు) కోరాయని తెలిపారు.

Had no desire to become CM, BJP can have the post