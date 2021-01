న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందు నిర్వహించే హల్వా వేడుకను పార్లమెంట్ నార్త్ బ్లాక్ లో శనివారం సాయంత్రం కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో నిర్మలా సీతారామ‌న్‌తో పాటు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌, ఆర్థిక శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలు పూర్తి కాగానే బడ్జెట్ ప్రతులను ముద్రిస్తారు. అయితే కరోనా కారణంగా ఈ సారి బడ్జెట్ ప్రతులను ముద్రించడం లేదు. బడ్జెట్ ప్రతులను డిజిటల్ రూపంలో ఉభయ సభల ఎంపిలకు అందిస్తారు. హ‌ల్వా వేడుక‌లో పాల్గొన్న అధికారులు, మంత్రులు, ఇత‌ర సిబ్బంది అంద‌రూ ఫిబ్ర‌వ‌రి 1న‌ పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌ను ప్ర‌వేశ‌పెట్టేవ‌ర‌కు నార్త్‌ బ్లాక్‌లోనే ఉంటారు. ఈ సారి బడ్జెట్ సమావేశాలు రెండు దశల్లో జరుగుతాయి. జనవరి 29వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 15తేదీ వరకు తొలి దశ సమావేశాలు, మార్చి 8వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 8వ తేదీ వరకు రెండో దశ సమావేశాలు జరుగుతాయి. ప్ర‌తిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు రాజ్యసభ, మధ్యాహ్నం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు లోక్‌సభ సమావేశాలు జరుగుతాయి.

Delhi: 'Halwa Ceremony' being held at Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2021-22.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Minister of State for Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur are present.

