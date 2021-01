జవహర్‌నగర్ : ప్రభుత్వం తమ బతుకులను రోడ్డుపాలు చేసిందంటూ పలువురు దివ్యాంగులు,వృద్ధులు,వితంతువులు శుక్రవారం రోడ్డెక్కారు. గత రెండు నెలల నుంచి తమకు ఆసరా పింఛన్లను ఇవ్వడం లేదంటూ దివ్యాంగుల నాయకుడు మొనార్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జవహర్‌నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ముందు ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన కొనసాగించారు. గత వారం రోజులుగా పింఛన్ల కోసం వివిధ బస్తీల నుంచి రూ.50 ఆటోలో కిరాయికి పెట్టుకోని కార్యాలయానికి వస్తున్న తమను ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదంటూ మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆసరా పింఛన్లను అందిస్తున్న జవహర్‌నగర్‌లో మాత్రం అధికారులు ఇవ్వడంలేదంటూ వాపోయారు.

అధికారులు తమను పట్టించుకోవడంలేదని, తమకు పింఛన్లు ఇచ్చే వరకు వెళ్లేదిలేదంటూ ఆందోళన కొనసాగించారు. ప్రతి నెల మొదటి వారంలో పింఛన్లను రిలీజ్ చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో వేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆందోళనతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం కలగడంతో సమాచారం అందుకున్న జవహర్‌నగర్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మోహన్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకోని దివ్యాంగుల నాయకుడు దుర్గాప్రసాద్‌తో మాట్లాడి సముదాయించారు. సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడగా రెండు రోజుల్లో పింఛన్లను అందిస్తామని హామి ఇచ్చారు. దివ్యాంగుల నాయకులు నేతి శ్రీధర్, మేతరి రాము, నాగరాజు, రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

