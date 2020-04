వృద్ధురాలును తుపాకీతో కాల్చి….

ఆగ్రా: 62 ఏళ్ల వృద్ధురాలును ఓ దివ్యాంగుడు తుపాకీతో కాల్చి చంపిన సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని కస్‌గంజ్ జిల్లాలో జరిగింది. దీంతో దివ్యాంగుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… హోడల్‌పూర్ గ్రామంలో శ్యామావతి అనే వృద్ధురాలకు భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. బాధితురాలి ఇంటిని సోను అనే దివ్యాంగుడు అక్రమంగా ఆక్రమించుకున్నాడు. మోను నాటు తుపాకీతో వృద్ధురాలును పలుమార్లు కాలుస్తుండగా గ్రామస్థులు ఆమెను వదిలిపెట్టమని కోరారు. అలాగే వినకుండా ఆమెపై మోను కాల్పులు జరిపడంతో చనిపోయింది. దీంతో గ్రామస్థుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని నిందితుడిపై ఐపిసి 302, 25 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. పోలియో కారణంగా మోను నడవలేడని పోలీసులు తెలిపారు. మోతుబరి రైతు దగ్గర నుంచి మోను నాటు తుపాకీ దొంగలించాడని స్థానిక ఎస్‌పి సుశీల్ ఘులే తెలిపాడు.

Handicap challenge shoot dead to Old Women in UP