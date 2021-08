హన్సిక బర్త్ డే: ‘మై నేమ్‌ ఈజ్‌ శృతి’ ఫస్ట్ లుక్..

హైదరాబాద్:హీరోయిన్ హన్సిక మోత్వాని చాలా గ్యాప్ తర్వాత తెలుగులో ‘మై నేమ్‌ ఈజ్‌ శృతి’ అనే సినిమా చేస్తోంది. దీనికి ‘ది హిడెన్‌ ట్రూత్‌ అనే’ ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. హన్సిక లీడ్ రోల్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు శ్రీనివాస్‌ ఓంకార్‌ దర్శకత్వం అందిస్తున్నాడు. సోమవారం హన్సిక బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి చిత్రయూనిట్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు. సస్సెన్స్‌ థ్ల్రిలర్ గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీని వైష్ణవి ఆర్ట్స్‌ పతాకంపై రమ్య బురుగు, నాగేందర్‌ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. మురళీశర్మ, జయప్రకాష్‌, ఆడుకాలం నరెన్‌, రాజా రవీంద్ర తదితరులు ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మార్క్‌.కె.రాబిన్ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Hansika’s ‘My Name Is Shruti’ first look released