70 ఏళ్లలో ఒక్క అంగుళం విదేశీ భూమిని ఆక్రమించలేదు: చైనా

బీజింగ్: వాస్తవాధీన రేఖ(ఎల్‌ఎసి) వెంబడి లడఖ్‌లో ప్రస్తుతం ఏర్పడిన ఉద్రిక్త పరిస్థితి పూర్తి బాధ్యత భారత్‌దేనని చైనా ఆరోపించింది. మరో దేశానికి చెందిన ఒక్క అంగుళం భూభాగాన్ని కూడా చైనా ఎన్నడూ ఆక్రమించలేదని, తమ ఆందోళనను భారత్ తీవ్రంగా పరిగణనలోకి తీసుకుని సరిహద్దుల వద్ద శాంతి స్థాపనకు సహకరించాలని చైనా కోరింది. చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి హు చున్యింగ్ మంగళవారం నాడిక్కడ మీడియాతో మాట్లాడుతూ నూతన చైనా ఏర్పడిన తర్వాత గడచిన 70 ఏళ్లలో వేరే ఏ దేశంతో యుద్ధం కోసం కవ్వింపులకు పాల్పడడం కాని ఇతర దేశానికి చెందిన ఒక్క అంగుళం భూమిని కూడా ఆక్రమించుకోవడం కాని చేయలేదని చెప్పారు. వాస్తవాధీన రేఖకు చైనా సరిహద్దు బలగాలు ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్నాయని, రేఖను దాటలేదని ఆయన తెలిపారు.

కాగా, లడఖ్‌లోని పాంగాంగ్ సరస్సుకు దక్షిణం వైపున ఎల్‌ఎసి వెంబడి యథాతథ పరిస్థితిని మార్చడానికి చైనా ప్రయత్నిస్తోందని, చైనా సైనిక దళాలు తమ కదలికలతో భారత్‌తో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నాయని భారత సైనిక ప్రతినిధి కల్నల్ అమన్ ఆనంద్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. సైనిక, దౌత్యపరమైన చర్చలలో కుదిరిన ఏకాభిప్రాయాన్ని చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ దళాలు ఉల్లంఘిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఆగస్టు 29-30 తేదీలలో పిఎల్‌ఎ దళాలు ఎల్‌ఎసి వద్ద భారత బలగాలను కవ్వించే విధంగా కదలికలు చేపట్టాయని ఆయన తెలిపారు.

Has not occupied an inch of foreign land in 70 years: China